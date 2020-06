Deutlich mehr meldeten sich krank

Einen deutlichen Anstieg der Krankmeldungen verzeichnete die AOK Bayern während der Corona-Pandemie. So waren zwischen 16. März und 5. April 2020 im Durchschnitt 54 Prozent mehr AOK-Mitglieder krankgeschrieben als im Vorjahr. Die Diagnose Corona selbst spielt in diesem Zeitraum mit durchschnittlich 1,5 Prozent eine untergeordnete Rolle.

"Uns liegt darüber hinaus noch keine Auswertung nach Krankheitsursachen vor, aber schon jetzt lässt sich sagen, dass sich während der Hochphase der Corona-Pandemie deutlich mehr Versicherte krank gemeldet haben als in den Vorjahren", berichtet Stephan Preisz von der AOK-Direktion Coburg in einer Pressemitteilung. In den Osterferien (6. bis 19. April) hat sich die Zahl der Krankmeldungen dann wieder normalisiert - und lag sogar im Schnitt um 4 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum.

Kreis Kronach ist "kränker"

Während für 2020 noch keine detaillierte Analyse der Krankenstandszahlen vorliegt, stehen aktuelle Auswertungen für 2019 jetzt zur Verfügung. Demnach sind AOK-versicherte Arbeitnehmer im Landkreis Kronach kränker als im bayernweiten Vergleich. Mit 6,4 Prozent liegt der Krankenstand über dem Bayernwert von 4,8 Prozent (Oberfranken: 5,6 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahr haben sich mehr Beschäftigte krankgemeldet. Der Krankenstand kletterte im Landkreis Kronach um 0,1 Prozentpunkte.

Atemwegserkrankungen sind der häufigste Grund für Krankschreibungen. 42,7 Krankmeldungen je 100 erwerbstätige AOK-Mitglieder gab es im vergangenen Jahr im Landkreis Kronach wegen dieser Krankheitsart. Im Jahr zuvor waren es 43,1 Krankmeldungen. Auf Muskel-/Skeletterkrankungen entfielen 35,9, auf Erkrankungen des Verdauungssystems 17,9 und auf Verletzungen 16,3 Arbeitsunfähigkeitsfälle.

23,4 Tage pro Jahr

"Geht es um die Dauer der Erkrankung, so verursachen Muskel- und Skeletterkrankungen von allen Krankheitsarten immer noch die meisten Ausfalltage", sagt Stephan Preisz. Statistisch gesehen war deswegen 2019 jeder AOK-versicherte Arbeitnehmer aus dem Landkreis Kronach 8,5 Tage krank geschrieben.

2,9 Fehltage ergaben sich aus Atemwegserkrankungen, 3,6 Krankheitstage wegen Verletzungen. Insgesamt war im Freistaat durchschnittlich jeder AOK-versicherte Arbeitnehmer 17,5 Kalendertage krank, im Landkreis Kronach waren es im Schnitt sogar 23,4 Tage.

Ein Nord-Süd-Gefälle

Unverändert gibt es in Bayern ein deutliches Nord-Süd-Gefälle: Während in Oberfranken der Krankenstand mit 5,6 Prozent am höchsten war, betrug er in Oberbayern lediglich 4,2 Prozent.

Die Ursachen hierfür: Nordbayerische Unternehmen haben deutlich ältere Belegschaften. Oberbayerische Arbeitgeber dagegen profitieren von einem starken Zuzug jüngerer Arbeitnehmer. red