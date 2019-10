Detlef Riediger hält den Eggolsheimer Schützen seit 60 Jahren die Treue

Der Schützenverein Eintracht Eggolsheim kürte seine neuen Majestäten. Über 60 Mitglieder waren bei der Königsproklamation im Schützenheim dabei. Jugendkönig wurde Johannes Werthmann mit einem 135,0-Teiler vor Andreas Höfer. Mit einem 46,5-Teiler wurde die letztjährige Vizekönigin Daniela Schwarzmann vor Ingrid Wagner als neue Schützenkönigin inthronisiert. Ihr zur Seite steht für ein Jahr der neue Schützenkönig Wilfried Hanisch. Die Könige werden den Schützenverein bis ins Jubiläumsjahr 2020 repräsentieren, wenn das 125-jährige Bestehen gefeiert wird.

Anschließend riefen Schützenmeister Stefan Hartmann und sein Stellvertreter Thomas Kohlmann die neuen Vereinsmeister aus. Hier konnten sich Johannes Werthmann (Luftgewehr Jugend), Daniela Schwarzmann (Luftgewehr Damen), Thomas Kohlmann (Luftgewehr Herren), Florian Herbst (Luftpistole) sowie Wilfried Hanisch (Luftgewehr Auflage) den Titel sichern. Sieger des Gertrud-Funk-Wanderpokals ist Ehrenschützenmeister Andreas Rickert.

Am Ende der Proklamation folgten die Ehrungen für die Gau- und die Oberfränkische Meisterschaft. Hierbei konnte an die guten Ergebnisse des vergangenen Jahres angeknüpft werden. In der Mannschaftswertung der Luftgewehrschützen führte kein Weg an den Eggolsheimer Gruppierungen vorbei. Gaumeister in der Klasse Herren I + II wurden Andreas Schleifer, Andreas Krischke und Thomas Kohlmann. In der Klasse Herren III holten sich Jürgen Schwarzmann, Roland Stähr und Wolfgang Grau den Titel. Bei den der Pistolenschützen erreichten Jürgen Schwarzmann, Thomas Kügel und Robert Schlund Platz 2 in der Klasse Herren III-V.

Und auch bei der Bezirksmeisterschaft waren die Eggolsheimer erfolgreich vertreten. In der Mannschaftswertung Luftgewehr - Herren III wurde das Trio aus Wolfgang Grau, Roland Stähr und Jürgen Schwarzmann Oberfrankenmeister.

Ein weiterer Höhepunkt war schließlich noch die besondere Auszeichnung für 60-jährige Vereinstreue. Für diese lange Treue zum Verein erhielt Detlef Riediger von Vorsitzenden Jürgen Schwarzmann und seinem Stellvertreter Roland Stähr eine Ehrenurkunde. Wilfried Hanisch wurde für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. erl