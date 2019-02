Detektiv schnappt drei Ladendiebe

Der Detektiv eines Geschäfts im Erlanger Osten ist am Montag gegen 13.30 Uhr auf drei Männer aufmerksam geworden. Die drei nahmen jeweils Tabakwaren an sich, verstauten ihre Beute in den Jacken und verließen nacheinander den Laden. Die Diebe wurden noch vor Ort dingfest gemacht. Es wurden Zigaretten im Gesamtwert von etwa 250 Euro gefunden. Gegen die drei Männer wurden Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet. Die verständigte Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen einen 29-Jährigen und einen 43-Jährigen. Beide Täter fielen bereits zurückliegend wegen Diebstählen auf. Der Dritte im Bunde, ein 43-Jähriger, durfte nach Nennung eines sogenannten Zustellungsbevollmächtigtens seinen Heimweg antreten. Bei den Dieben handelt es sich um georgische Staatsangehörige, die sich erst seit wenigen Wochen in Deutschland aufhalten. Die Ladendiebe reisten aus verschiedenen Unterkünften in Mittel- und Oberfranken nach Erlangen. pol