Sie hatte wohl nicht mit der Aufmerksamkeit des Kaufhausdetektivs gerechnet: Eine 72-jährige Frau wurde in einem Geschäft in der Innenstadt dabei beobachtet, wie sie neben den bezahlten auch nicht bezahlte Gegenstände im Gesamtwert von knapp 110 Euro in ihrer Tragetasche aus dem Kaufhaus schmuggeln wollte. Sie erwartet eine Anzeige. pol