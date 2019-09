In einem Kronacher Verbrauchermarkt wurde Dienstagmittag ein Mann beim Ladendiebstahl erwischt. Der Ladendetektiv hatte den 39-jährigen Kronacher dabei beobachtet, wie er Tabak, Batterien und Lebensmittel im Wert von rund 15 Euro einsteckte. An der Kasse zahlte der Mann nur das, was er offen mit sich führte. Der Ladendieb zeigte sich geständig. Das von ihm entwendete Diebesgut wurde vor Ort an die Marktleitung zurückgegeben. pol