Detektiv entlarvt vier Ladendiebe

Dank der Aufmerksamkeit eines Ladendetektivs ist es Herzogenauracher Polizeibeamten am späten Mittwochnachmittag gelungen, vier Ladendiebe festzunehmen. Der Wert des Diebesguts belief sich auf über 300 Euro, heißt es im Pressebericht der Polizei.

Kurz vor 17 Uhr beobachtete der Detektiv einen mutmaßlichen Dieb in einem Sportartikel-Outlet. Er verfolgte den 20-Jährigen nach dem Verlassen des Geschäftes und konnte beobachten, wie sich der junge Mann in der Nähe mit anderen Tatverdächtigen traf. Daraufhin rief der Ladendetektiv sowohl eine zivile Streifenbesatzung als auch Beamte der Polizeiinspektion Herzogenaurach zu Hilfe. In Folge dessen wurden die Männer im Alter zwischen 18 und 39 Jahren kontrolliert, wobei sich herausstellte, dass vier von ihnen entweder unter ihrer eigentlichen Kleidung oder in Tüten Diebesgut mit sich führten. Nach Abschluss der Sachbearbeitung wurden die Männer wieder entlassen, müssen sich nun aber einem Strafverfahren wegen Ladendiebstahls stellen. pol