Designforum bietet Zeichenworkshop an

Das Coburger Designforum Oberfranken bietet in der Ausstellung "Theater - Bild - Prinz. Zu Max Brückners Bühnenbildmalerei" am Donnerstag, 31. Oktober, von 16 bis 18 Uhr einen Zeichenworkshop an, der Jugendliche ab zwölf Jahren an die Grundlagen der Bildkonstruktion heranführt. Nach einer Führung durch die Ausstellung werden die Teilnehmer die Bilder nach freier Interpretation gestalterisch nachvollziehen. Der Workshop ist im Ausstellungsraum "Rückert 3" (über das Puppenmuseum zugänglich). Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, Interessierte sollten sich per E-Mail an puppenmuseum@coburg.de oder unter Telefon 09561/891480 anmelden. red