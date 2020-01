Geheimnisvolle Schriftzeichen kennzeichneten früher die eingeschlagenen Stämme in den Bauernwäldern des Frankenwaldes. Man meint, uralte Runen vor sich zu haben und sehr groß ist die Mannigfaltigkeit dieser Merkmale: Kreuze, ziffernähnliche Figuren zieren die Mitte der Hölzer. Es sind sogenannte "Huelzzaang", von denen jedes Haus des Frankenwaldes sein eigenes besaß. Es blieb als eiserner Bestand bei jedem Bauernhof, und jeder Bauernjunge konnte ohne weiteres dasselbe zeichnen.

Noch bis in das vorige Jahrhundert hinein achteten selbst die Behörden das Symbol und akzeptierten dasselbe als Besitzrecht. Eine königlich-bayerische Verordnung des Jahres 1844 befahl, dass jeder, der irgendwie mit Holz aus seinen Beständen handelte, sein Block-, Pfa-den- und Commerzholz sofort mit seinem Haus- und Floßzeichen versehen müsse. Die Flößerei war damals noch in starker Blüte und Verwechslungen wären ohne die Kennzeichen nicht zu vermeiden gewesen.

Das Einritzen der Holzzeichen geschah mittels des sogenannten "Üh". Dieses hatte seinen Namen von dem vorne umgebogenen Eisenwerkzeug, das scharf geschliffen und stets beim Fällen der Bäume in der Nähe war. Die Zeichen mussten bei der Distriktpolizeibehörde in einen besonderen Kataster durch den Besitzer eigenhändig eingetragen werden und durften während seines Geschäftsbetriebes nicht geändert werden.

Die Zeichen wurden vererbt

Das war wohl auch nicht im Sinne der Bauern, die sich ja zu dem Satz bekannten: Des Bauern Holz - des Bauern Stolz. Die Zeichen wurden zu Hauszeichen, wurden in Ehren gehalten, blieben stets bei ein und demselben Anwesen, vererbten sich vom Vater auf den Sohn und auf jeden sonstigen Besitznachfolger. Kam eine junge Frau ins Haus, so ritzte der Ehemann das angestammte Hauszeichen in sämtliches Büttnergerät und Handwerkszeug wie Rechen, Schaufelstiele und dergleichen, welche als Mitgift ins Haus wanderten.

In den Annalen des Frankenwaldes liest man, dass zum Schutze gegen Wildfraß ein Bürgermeister im Jahr 1824 die Grundstücke einschranken ließ. Jeder Bauer hatte zwei Stöcke und eine Stange zu liefern. Um sich die Kontrolle zu erleichtern, ordnete das Dorfoberhaupt an, dass daran das Hauszeichen angebracht werden müsse.

Schon von außen konnte man wohl erkennen, welches Zeichen dem Hause gehört. Wie der Edelmann sein Wappen zeigte, so brachte der Frankenwaldbauer sein Zeichen sichtbar an dem Türstock an. Es verriet sogleich, wer im Hause wohnte, und jeder Dorfbewohner kannte es. Da das Lesen und Schreiben in jenen Tagen nur wenigen vertraut war, schmückte man auch die Wirtshäuser mit Bildern eines "roten Ochsen", eines "grünen Baumes" oder eines "goldenen Ankers" zur sicheren Kennzeichnung.

An den Floßbächen reihte sich einstmals Schneidmühle an Schneidmühle. Sie waren meist im Besitz mehrerer Bauern und wurden durch den Mühlvogt verwaltet. Im Schneidraum konnte man an der Wand eine schwarze Tafel sehen, die in so viele Rubriken eingeteilt war, wie Be-triebsteilhaber vorhanden waren. Das sprichwörtliche "Zaangbrejd" ließ auf einen Blick das Holzzeichen des Teilhabers und die Zahl seiner Schneidtage erkennen. Lieferte der Bauer seine ihm zustehende Menge des Rechtholzes an, so bekam die Tafelrubrik einen blauen Kreidestrich und jeder konnte kontrollieren, ob er noch weitere Rechte hatte oder nicht.

Der Transport des Holzes zu den Mühlen und in die Gegenden um den Main, um den Rhein und nach Holland geschah über das Wasser. Dieses war jedoch Besitztum der Landesherren, des Bamberger Bischofs oder der Brandenburger Markgrafen, und auch diese hatten natürlich finanzielle Interessen am Flößen, das schon im 14. Jahrhundert im Frankenwald Tradition war.

Die hochfürstlichen Hofkassen verlangten eine Abgabe und der Amtskastner hatte ein scharfes Auge auf jedes Stück Holz, das im Wasser schwamm. Die Zehentbretter, die Zinsblöcher und Zinspfaden waren eine gute Einnahmequelle und an den Floßzeichen war der Handeltreibende ohne weiteres zu erkennen.

Den Zehntbereitern, die sich in eigenen Zoll- oder Mauthäusern aufhielten, entging nichts. Aus ihren Aufschreibungen lässt sich ersehen, ob und wann der Floßhandel blühte oder darniederlag. Ja, das Wirtschaftsleben des einzelnen Bauern spiegelte sich darin.

Wie die drei Kreuzlein

Anno 1754 geriet der Bauer Hans Peter Rommig, hochfürstlicher Untertan des Amtes Fürthamberg, in Geldschwierigkeiten und bekam von dem Rotgerbermeister Heinrich Porzelt 100 Gulden "fürgeliehen". Der Schuldner war des Schreibens unkundig und musste zu "wahrer Urkund" die "gegenwärtige obligation" mit seinem "gewöhnlichen Erbzeichen" bedrucken. Mit Hilfe des eingangs erwähnten Hauszeichens konnte nachgewiesen werden, wo der Schuldner gewohnt hat.

Auch sonst fand das Erb-, Haus-, Holz- und Besitzzeichen vor den Ämtern als rechtliches Hilfsmittel stets Verwendung und die drei Kreuzlein, mit denen die zittrige Hand älterer Leute die Urkunden des Gerichts und des Notars bekräftigen, sind nichts weiter als ein Rest jener seltsamen Zeichen.