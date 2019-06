Deringer folgt Schneidawind

Wachablösung beim TSV Pfarrweisach: Nach mehrjähriger erfolgreicher Tätigkeit legte Spielertrainer Daniel Schneidawind beim Tabellenzehnten der Fußball-Kreisliga Coburg sein Amt nieder. Er wird sich verstärkt um sein Studium in Potsdam kümmern und nur noch sporadisch das TSV-Trikot überstreifen und bei personellen Engpässen aushelfen.

Die Verantwortlichen des TSV sind jedoch schnell fündig geworden und haben mit Steffen Deringer für die neue Spielzeit ein im TSV-Lager bekanntes Gesicht verpflichtet. Der 25-Jährige ist ein Eigengewächs und hat sämtliche Nachwuchsmannschaften der Pfarrweisacher durchlaufen, so dass er genau weiß, wie der TSV aufgestellt ist. Auch hat er bereits einige Jahre als Spieler, unter anderem als Kapitän, Erfahrung gesammelt. Nach dem letztjährigen Wechsel zum Bezirksligisten FSV Unterleiterbach verletzte sich Deringer gleich in der Anfangsphase der Saison so schwer, dass er vorerst nicht mehr aktiv spielen kann. So nimmt er beim TSV nur die Aufgaben des Trainers wahr. Im Herrenbereich ist es seine Premiere. Als Co-Trainer steht ihm weiterhin Lukas Schneidawind zur Seite.

Deringer hat für Montag, 24. Juni, 18.30 Uhr, die erste von zwölf Trainingseinheiten angesetzt. Die Vorbereitungsspiele wurden wie folgt terminiert: Samstag, 29. Juni, 16 Uhr, beim FC Schwürbitz; Samstag, 6. Juli, 17 Uhr, bei der SG Ermershausen/Schweinshaupten; Montag, 8. Juli, 18.30 Uhr, zweite Mannschaft beim SV Heubach; Samstag, 13. Juli, 16 Uhr, zweite Mannschaft bei der SG Pfaffendorf/Gemeinfeld; Sonntag, 14. Juli, 16 Uhr, zu Hause gegen den TSV Bad Königshofen; Freitag, 19. Juli, 18.30 Uhr, beim FC Frickendorf; Samstag, 20. Juli, 15 Uhr, beim FC Burgkunstadt; Sonntag, 28. Juli, 15 Uhr, Saisonauftakt. di