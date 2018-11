Derbysieg in Schonungen

In der neu gebauten Paul-Karl-Mai-Halle in Schonungen staunten die Zuschauer über die Leistungen der Burgebracher Oberliga-Ringer. Der TSV Burgebrach gewann das Derby überraschend hoch mit 26:9. Mit diesem Sieg festigte der TSV den dritten Platz und hat nun einen sicheren Vorsprung zum Vierten.

Abteilungsleiter Volkmar Schmal meinte: "Die geänderte Aufstellung überraschte unseren Gegner und brachte ihn ins Grübeln. Mein Kompliment an unser Trainerteam. Dragos Cimpanu kochte Gewicht ab und kämpfte eine Gewichtsklasse unter seiner Gewohnten, also in der 57-Kilogramm-Klasse. Josef Giehl und Yunier Castillo-Silveira tauschten ihre Gewichtsklassen. Dafür musste Josef Giehl vier Kilo abnehmen. Diese drei Maßnahmen brachten zehn Punkte für uns. Hinzu kam, dass die gesamte Mannschaft über sich hinaus wuchs." 57 kg griechisch-römisch: Dragos Cimpanu nahm einige Kilo ab, um in diesem Limit gegen Alexandru-Vasile Mandica kämpfen zu können. Beide zeigten ein überaus spannendes Duell. Der TSVler sicherte mit einem 7:4-Sieg die ersten zwei Punkte für sein Team (Stand 0:2). 130 kg Freistil: Jens Brosowski zeigte gegen Adrian Michel, wie schnell und beweglich er ist. Den stark vorgeführten Beinangriff parierte der TSVler souverän. Danach zerlegte er den Schonunger und schulterte ihn mit einem herrlichen Kopfhüftschwung bei einer 6:0-Führung nach einer Minute (0:6). 61 kg Freistil: Christopher Rippl punktete gleich zu Beginn mit Beinangriffen gegen Andrei-Vasile Dudau. Kurz vor der Halbzeit konnte er die Schulterniederlage gegen den haushohen Favoriten nicht verhindern (4:6). 98 kg gr.-röm.: Patrik Szabo ließ Michael Justus keine Chance. Mit 16:0 wurde er bereits nach einer Minute zum Überlegenheitssieger erklärt (4:10). 66 kg gr.-röm.: Die TSV-Taktik ging auf. Gabriel Gamsat Klein bekam die Punkte kampflos, weil hier der TSV unbesetzt war (Halbzeitstand 8:10). 86 kg Freistil: Michael Giehl gewinnt überlegen mit 15:0 gegen Andreas Hümpfer (8:14). 71 kg Freistil: Diese TSV-Taktik ging voll auf. Durch den Wechsel von Yunier Castillo war Josef Giehl ohne Gegner. Das Gewichtmachen von Josef Giehl wurde mit vier Punkten belohnt (8:18). 80 kg Freistil: Alexander Giehl und Felix Full lieferten sich das knappste Duell des Abends. Beide schenkten sich nichts. Mit 8:7 gewann der Gastgeber denkbar knapp (9:18). 75 kg gr.-röm.: Dominik Winkler schaffte eine große Überraschung. Gegen den favorisierten Tobias Hofmann gelang ihm in der ersten Runde ein phantastischer Schultersieg (9:22). 75 kg Freistil: Dass Yunier Castillo-Silveira in diesem Limit rang, war auch Teil der TSV-Taktik. Er ließ dem starken Rudolf Schwanke in keiner Situation eine Chance. Bei einer 18:0-Führung wurde der Gastgeber sicher geschultert (Endstand 9:26).

Bezirksoberliga Jugend

RSV Schonungen - TSV Burgebrach 13:48

Die Meisterschaft für den TSV Burgebrach rückt immer näher. Mit diesem Sieg in Schonungen bleibt der TSV ungeschlagen an der Tabellenspitze. Für den TSV gewannen Lukas Bittel, Xaver Engelhardt, Georg Kaschin, Muchmad Chakimov, Johann Engelhardt und Iljas Musaev.