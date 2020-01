Derbysieg für SV Friesen

Im Tischtenniskreis Kronach musste zum Start in die Rückrunde der TSV Windheim III in der Bezirksklasse A zwar seinen zweiten Verlustpunkt registrieren, sein Vorsprung als Tabellenführer beträgt aber immerhin noch drei Zähler im Minusbereich. Der SV Friesen stoppte den zuletzt so erfolgreichen Vorwärtsmarsch der TS Kronach II.

Herren, Bezirksklasse A

Der Spitzenreiter TSV Windheim III startete beim SV Friesen zwar schlecht, doch nach dem 3:5-Rückstand drehte er mit vier Siegen in Folge den Spieß um. Die Hausherren kamen nun zu drei Erfolgen nacheinander (8:7). Windheim wendete aber die drohende erste Saisonniederlage noch ab, da das Duo Michael Neubauer/Matthias Fröba nach 0:2-Satzrückstand in der Verlängerung des fünften Durchgangs gerade noch mit 12:10 gewann (8:8). Nicht so viel Probleme hatte Windheim III einen Tag später gegen den TSV Steinberg (9:3).

Friesen gewann das Stadtderby bei der TS Kronach II. (9:4). Nach dem zwischenzeitlichen 3:3 gewann bei den Hausherren nur der unbezwungen gebliebene Sebastian Heim noch ein Einzel. Die TSK zog anschließend auch beim TSV Teuschnitz II den Kürzen und verlor nach dem 6:6-Zwischenstand mit 6:9. Hatten die Kronacher zum Vorrundenabschluss nur einen Rückstand von zwei Zählern zum Rangzweiten Haig, so ist der Abstand jetzt auf sechs Punkte angewachsen.

Bezirksklasse B

Mit dem 9:3 gegen den TV Marienroth wahrte der DJK-SV Neufang II seine Chance auf den zweiten Tabellenplatz. Als es 2:2 stand, gönnte Neufang den Gästen nur noch einen Einzelsieg. Diese müssen nun aufpassen, nicht auf den vorletzten Rang abzurutschen.

Bezirksklasse C, Nord

Im Kellerduell landete der TV Marienroth II einen wichtigen 9:3-Sieg gegen den SV Langenau II. Während sich der TVM damit vorerst etwas Luft verschafft hat, muss der noch punktlose SVL damit rechnen, das Schlusslicht nicht mehr abgeben zu können. Der Rangerste ATSV Reichenbach II ließ gegen die eigene "Dritte" nichts anbrennen (9:2).

Bezirksklasse C, Süd

Die Misserfolgsserie des noch punktlosen DJK-SV Neufang III hielt auch gegen den TSV Stockheim III an (4:9).

Bezirksklasse D, 6er-Teams

Der TSV Teuschnitz IV hat die Vizemeisterschaft noch nicht aus den Augen verloren. Den Grundstein zum 9:4-Erfolg gegen den ASV Kleintettau II legte er mit einer 6:1-Führung.

Bezirksklasse D, 3er-Teams

Den zweiten Saisonsieg feierte der TTC Brauersdorf, wobei das deutliche 8:2 gegen den Tabellenvierten Teuschnitz V doch sehr überrascht.

Damen, Bezirksklasse B

Nach dem 8:2 gegen Haßlach III bleibt der SV Friesen weiterhin auf Meisterschaftskurs. Ein unangefochtenes 9:1 verbuchte Haßlach II gegen den ersatzgeschwächten Nachbarn aus Reichenbach. hf