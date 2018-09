Derbys versprechen Spannung

Der TSV Schammelsdorf geht als Spitzenreiter in den neunten Spieltag der Bezirksliga Oberfranken West und erwartet den SV Merkendorf (Platz 6) zum Derby. Interessant verspricht auch das zweite Nachbarduell zwischen dem TSV Ebensfeld (10.) und dem FC Oberhaid (13.) zu werden. Heimvorteil genießt der TSV Breitengüßbach (7.), der den TSV Meeder (5.) empfängt. In der Außenseiterrolle sind der SV Würgau (15.) gegen den VfL Frohnlach (2.) und die DJK Bamberg II (14.) bei Sylvia Ebersdorf (4.).

TSV Schammelsdorf - SV Merkendorf

Es ist schon imponierend, was die Schammelsdorfer Akteure bislang abgeliefert haben. Nach dem 2:0-Sieg gegen Oberhaid am Mittwoch stehen sie mit 19 Punkten wieder ganz vorn. Die namhaften Ausfälle, darunter seit Saisonbeginn Trainer Dominik Kauder, wurden gut kompensiert. Zu Hause ist der TSV mit vier Siegen verlustpunktfrei. Diese Serie zu halten, das peilen die Hausherren auch morgen an. Doch die Gäste aus Merkendorf haben sich nach ihren beiden Auftaktniederlagen längst gefangen. Die Jungs von Coach Thomas Schmidt spielen guten und in den letzten sechs Runden meist erfolgreichen Fußball. Der SVM kommt zudem mit der Empfehlung von zwei Heimsiegen in Serie. "Verstecken"ist sicher ein Fremdwort für beide Teams.

TSV Ebensfeld - FC Oberhaid "Adrenalin pur", so umschrieb der Ebensfelder Trainer Oliver Kellner den 3:2-Sieg in Mitwitz. Es war das zweite Mal innerhalb von nur vier Tagen, in denen der TSV ein schon verlorenes Spiel noch drehte - und dies trotz großer personeller Probleme Woche für Woche. Anführer Kevin Popp puschte seine jungen Mitspieler zum Sieg. Mit den Oberhaidern kommt ein Team, das derartige Erfolge in jüngster Zeit nicht vorweisen kann. Die Schützlinge von Spielertrainer Torsten Oehrl warten seit fünf Spieltagen auf einen "Dreier". Auswärts setzte es in dieser Phase zwei Niederlagen. Doch der FCO stellt eine kampf-, einsatz- und lauffreudige Truppe, die in die Erfolgspur zurück will.

TSV Breitengüßbach - TSV Meeder

Der TSV Meeder startete mit vier Siegen. Danach jedoch kehrte der Fußball-Alltag ein. Es folgten zwei Niederlagen und zwei Punkteteilungen. Für die Hillemeier-Schützlinge gilt es morgen, mit einer wesentlich stärkeren Vorstellung als bei der 1:4-Heimniederlage gegen den FC Mitwitz aufzuwarten. Denn der Gegner wird sein Selbstvertrauen nicht verloren haben, will wieder in die Siegerspur. Die Defensivleistung der Hausherren kann sich bei nur zwölf Gegentoren durchaus sehen lassen. Vorn wird dann viel davon abhängen, in welcher Formation die Güßbacher diese Partie angehen können. Sowohl Mayer als auch Schuberth, der für ihn kam, mussten jüngst ausgewechselt werden.

SpVgg Ebing - ASV Kleintettau

Ganz auf einen Sieg werden die Ebinger eingestellt sein, wenn sie den Tabellenletzten aus Kleintettau im Seestadion empfangen. Ein Spiel, in dem die Helmreich-Schützlinge zum Gewinnen verpflichtet sind. Von der Qualität der Ebinger und ihrer Erfahrung her, noch dazu zu Hause, sollte diese Hürde schadlos genommen werden. Aufsteiger zeichnen sich vor allem am Anfang aber durch viel Einsatz und Laufbereitschaft aus. So dürfte der ASV im Seestadion auftreten. Stabilisieren müssen die Hausherren bei schon 23 Gegentreffern ihre Abwehr, um nicht eine unliebsame Überraschung zu erleben.

SV Würgau - VfL Frohnlach Für die Würgauer ist die Partie gegen den Titelanwärter ein sogenanntes Bonus-Spiel. Denn die Frohnlacher werden wohl nicht den Fehler machen, den SVW zu unterschätzen. Die Souveränität, die der Reck-Truppe zugetraut worden ist, konnte sie aber noch nicht unter Beweis stellen. Können die Würgauer lange einen Gegentreffer verhindern, wer weiß, was dann alles möglich ist.

Sylvia Ebersdorf - DJK Bamberg II

Nach den bisherigen Leistungen und Ergebnissen beider Mannschaften fährt die Bayernliga-Zweite als Außenseiter zum Neuling. Die Schützlinge von Ebersdorfs Trainer Dieter Kurth haben bestätigt, dass sie vorn mitspielen können und auch wollen. Mit 14 Punkten, dies bei Abzug von drei Zählern am Grünen Tisch, sind sie in Reichweite der Aufstiegsränge. Die Bamberger unter Trainer Daniel Hollet warten seit vier Spieltagen auf ein Erfolgserlebnis. Die vier Niederlagen fielen allerdings knapp aus. Bei Don Bosco hofft man, dass der Knoten platzt.

TSV Marktzeuln - FSV Unterleiterbach

Durchaus selbstbewusst gehen die Unterleiterbacher ins Aufsteigerduell. Der FSV ist nach dem 2:2 gegen die SpVgg Ebing, das allerdings recht glücklich zustande kam, seit vier Spieltagen ungeschlagen. Hinzu kommt, dass die Mannen von Spielertrainer Tobias Eichhorn sieben ihrer elf Punkte auf des Gegners Platz einsammelten. Doch auch der TSV hat gezeigt, dass er in dieser Liga bestehen kann. Acht der neun Punkte, drei davon allerdings am Grünen Tisch, holten die Backert-Schützlinge zu Hause. Ein Remis hat sich der FSV Unterleiterbach schon zum Ziel gesetzt, um den Gegner auf Abstand zu halten.