Derbys in Obersdorf und Mistelfeld

Das Wochenende in der Fußball-Kreisklasse 2 Lichtenfels steht ganz im Zeichen der Nachbarduelle. Zusammenfinden werden nicht nur die SpVgg Obersdorf und die SpVgg Isling, sondern auch der FV Mistelfeld und Siedlung Lichtenfels.

Kreisklasse 1 Coburg

TSV Unterlauter -

SG Burgkunst./Roth-Main

Der seit dem vergangenen Spieltag als Absteiger feststehende Burgkunstadter Spielzusammenschluss (16.) hat sich in den vergangenen Partien - zumindest was die Gegentorflut anbelangt - etwas gefangen. Im Schnitt kassieren die Schuhstädter mehr als 3,5 Tore pro Begegnung. Beim TSV Unterlauter (4.), der mit 77 Toren eine der gefährlichsten Offensivabteilungen stellt, ist höchste Vorsicht geboten.

FC Schwürbitz -

DJK/TSV Rödental

Die Aufstiegschancen verspielt, gilt es für den FC Schwürbitz (5.), die Saison auf dem bestmöglichsten Platz abzuschließen. Hierfür sollte ein Heimsieg gegen die DJK/TSV Rödental (12.) eingefahren werden.

TSV Oberlauter - FC Michelau Mit dem 1:1 im Hinspiel gelang dem FC Michelau (11.) gegen den TSV Oberlauter (2.) eine Überraschung. "Ich denke, dass wir schon die Qualität hätten, um eventuell den einen oder anderen Punkt mehr zu holen", rechnet sich Michelaus Co-Trainer Erdi Demirbas Chancen für einen Coup aus, ist aber zufrieden mit dem Erreichten.

Kreisklasse 2 Lichtenfels

SG Roth-Main - ATSV Gehülz Für die SG Roth-Main (11.) neigt sich eine enttäuschende Saison dem Ende entgegen. Daran wird auch ein Erfolg gegen den bereits feststehenden Absteiger ATSV Gehülz nichts ändern. Die SG liegt als Kreisligaabsteiger derzeit auf Rang 11.

Schwabthaler SV - SV Neuses Dass es für den Schwabthaler SV (7.) gegen Teams aus der vorderen Tabellenzone nicht reicht, zeigte das 0:1 in Baiersdorf. Ob es gegen den SV Neuses (8.), der 2019 noch ungeschlagen ist (fünf Siege, zwei Remis), reicht, um Paroli zu bieten, wird sich zeigen.

SV Fischbach - FC Baiersdorf Entscheidet der FC Baiersdorf (2.) die Begegnung beim SV Fischbach (4.) zu seinen Gunsten, dürften sich die Gastgeber aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet haben. Die Fischbacher holten gegen das Spitzentrio nur einen Sieg bei je zwei Unentschieden und Niederlagen.

FC Fortuna Roth -

FC Altenk./Woffend.

Durch passable Auftritte hat sich Fortuna Roth (13.) ein Drei-Punkte-Polster auf den Schleuderplatz verschafft. Gegen den FC Altenkunstadt/Woffendorf (3.) wartet ein Husarenritt auf die Fortunen. "Auf jeden Fall etwas mitnehmen und die Konkurrenz damit noch mehr unter Druck setzen", lautet die Zielsetzung im Fortuna-Lager.

SpVgg Obersdorf -

SpVgg Isling

Dringend hat die SpVgg Obersdorf (14.) Punkte nötig. Gegen die gesicherten Islinger (10.) soll - wie beim 1:0 in Hinspiel - wieder ein Derbysieg gelingen.

FV Mistelfeld -

SV Bor. Siedl. Lichtenfels

Wohin geht's für den FV Mistelfeld? Als Tabellenvorletzter beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer zwar nur vier Punkte. Doch für den Ligaverbleib müssen die Leuchsentaler auch mal dreifach punkten. Siedlung Lichtenfels (6.) tritt mit einem guten Gefühl an. Siedler-Kapitän Martin Karch stellt vor dem Derby klar: "Fit und spielerisch gut genug sind wir auf jeden Fall, um mit jeder Mannschaft in der Liga mithalten zu können - oder gegen sie zu gewinnen."

TSF Theisenort -

TSV Staffelstein II

Der TSV Staffelstein II ist als Zwölfter noch nicht ganz gesichert. Beim Tabellenführer TSF Theisenort wird es sehr schwer für die junge Badstadt-Truppe.

Kreisklasse 3 Itzgrund

Spvg Ahorn - TSV Gleußen Auf Rang 9 stehend hat der TSV Gleußen den Klassenerhalt einige Wochen vor Saisonschluss in der Tasche. In Ahorn (2.), das den Wiederaufstieg forciert, zwickt es zumindest am Personal. "Ich hoffe, dass unsere Verletzten und angeschlagenen Spieler schnell fit werden", sagt Ahorns Trainer Rudolf Hagen.

SV Ketschendorf II -

SpVgg Dietersdorf

Die SpVgg Dietersdorf (10.) muss sich keine Gedanken mehr um einen möglichen Abstieg machen. Eine Rang dahinter, aber nur vier Punkte vor dem Relegationsplatz, steht die "Zweite" aus Ketschendorf.

Kreisklasse 1 Bamberg

SC Kemmern -

TSV Ebensfeld II

Haariges Unterfangen für den TSV Ebensfeld II (15.), der jede Chance nutzen muss, zu punkten. Ob es der Bezirksligareserve gerade am Samstag beim Aufstiegsaspiranten SC Kemmern (3.) gelingt, ist fraglich. aoe