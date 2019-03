Derbyniederlage kostet Fischbach Platz 1

Der FC Baiersdorf überholt nach einem knappen Sieg gegen den TSV Küps den SV Fischbach und steht wieder an der Tabellenspitze der Kreisklasse 2. Durch den Derbysieg pirscht sich der FC Kronach wieder an die Tabellenspitze heran, während Neuses weiter fleißig Punkte gegen den Abstieg sammelt.

Kreisklasse 2

FC Kronach - SV Fischbach 1:0 (0:0)

In einem hitzigen und temporeichen Spiel ermöglichte ein Fehlpass des FCK die erste Chance für Fischbach. Nach einem Freistoß kamen auch die Hausherren zu ihrer ersten Gelegenheit. Doch Engelhardt verpasste mit seinem Kopfball nur knapp das Tor. Fischbach lauerte weiter auf Fehler der Kronacher, der FCK versuchte spielerische Lösungen zu finden, scheiterte jedoch mehrmals am Fischbacher Keeper.

Die erste Chance der zweiten Halbzeit gehörte den Gästen, doch FCK-Torwart Eber klärte noch vor dem frei stehenden Schedel. Nach der Einwechslung von Kronachs Spielertrainer Böhmer übte dessen Team mehr Druck aus. Mit einem strammen Schuss prüfte er gleich den Fischbacher Torwart Friedrich. In der Schlussphase nahm Böhmer einen weiten Ball aus der eigenen Hälfte an und flankte in die Mitte. Dort spielte ein Fischbacher Abwehrspieler den Ball zurück auf seinen Keeper. Nach Protesten der Kronacher entschied der Schiedsrichter auf Freistoß aus neun Metern in der 80. Minute. Kraus legte quer auf Böhmer, der den Ball wuchtig ins Tor hämmerte. Fischbach drängte nun auf den Ausgleich, dadurch eröffneten sich Räume für die Heimelf, die noch einige Chancen zur endgültigen Entscheidung liegen ließen. red Tor: 1:0 Böhmer (80.) / SR: Horea Benning. ATSV Gehülz - SV Neuses 0:5 (0:3)

Bereits nach wenigen Sekunden zeigte die Gehülzer Hintermannschaft Unsicherheiten im Strafraum. Ein missglückter Klärungsversuch landete bei der Gästemannschaft. Ein schönes Zuspiel sorgte für die erste hundertprozentige Chance der Flößer, welche sie sich nicht entgehen ließen und ohne Probleme einnetzten. Die Gäste zeigten ihre spielerische Überlegenheit von Anfang an und erhöhten nach nur sechs Minuten auf 0:2. Nach der drückenden Anfangsphase begnügte sich der SV Neuses mit der Führung und verwaltete das Ergebnis. Gehülz hatte offensiv nichts dagegenzusetzen. Mit zwei starken Paraden rettete Höfner auf der Linie bei großen Kopfballchancen und verhinderte bis dahin einen höheren Rückstand. Ein Schuss aus über 20 Metern sorgte für den 0:3-Halbzeitstand.

Zehn Minuten nach Wiederanpfiff schlug ein wuchtiger Kopfball über dem heimischen Torhüter ein. Die zarten Angriffsbemühungen des ATSV Gehülz wurden im Keim erstickt. Souverän kombinierte Neuses von hinten heraus nach vorne. Ein toller Pass sorge für die nächste Torchance, die wieder genutzt wurde. Nach diesem 0:5 ließ der SV Neuses nichts mehr zu und verwaltete die Führung ohne Probleme. Gehülz blieb über die gesamte Spielzeit ungefährlich. mr Tore: 0:1 Moser (3.), 0:2 Schedel (6.), 0:3 Schedel (42.), 0:4 Rebhan (55.), 0:5 Müller (66.) / SR: Kurt Meyer. FC Baiersdorf - TSV Küps 3:2 (2:2)

Tore: 1:0 Triantafyllidis (21.), 2:0 Marzog (23.), 2:1 Mertel (32.), 2:2 Glier (42.), 3:2 Fischer (82./Elfmeter) / SR: Peter Gruber. FV Mistelfeld - TSF Theisenort 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 Pülz (42.), 0:2 Sari (47.) / SR: Andreas Carl.

Kreisklasse 1

SG Schneckenlohe - TBVfL Neustadt 2:1 (1:1)

Tore: 1:0 Scheler (10.), 1:1 Röttger (33.), 2:1 Bayer (68.) / SR: Roland Fertsch.