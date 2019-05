Derbyerfolg für TC Steinwiesen

In einem Nachbarderby der Kreisklasse 1 gewannen die Tennis-Herren des TC Steinwiesen mit 6:3 gegen den TC Marktrodach. Erfolgreich, wenn auch nur knapp mit 5:4, waren auch die Herren 55 in der Bezirksliga in Coburg. Mit dem gleichen Resultat von 4:5 scheiterten die Bezirksklasse-Damen in Trunstadt. Eine Heimpleite setzte es für die Herren 30 gegen Stadtsteinach.

Damen, Bezirksklasse 1

SpVgg Trunstadt - TC Steinwiesen 5:4

Auch in der dritten Saisonpartie blieb Steinwiesen sieglos und ist nun Schlusslicht. Zum Auftakt in Trunstadt brachte Carmen Klinger zwar die Gäste mit 1:0 in Führung, doch dann gewann nur noch Spitzenspielerin Katrin Beierkuhnlein ihr Einzel. Selina Manzer hatte zwar den ersten Satz gewonnen, doch dann geriet sie auf die Verliererstraße. Trotz des 2:4-Rückstandes keimte beim TC nochmals Hoffnung auf, denn er konnte zwei Doppel für sich entscheiden. Das Treffen von Selina und Brigitte Manzer ging allerdings klar an das Heimteam, so dass die knappe Auswärtsniederlage besiegelt war.

Einzel: Schmidt - Beierkuhnlein 0:6, 3:6; Gan - Klinger 5:7, 0:6; Hohmann - Franz 7:6, 6:4; Burger - S. Manzer 5:7, 6:4, 10:6; Mark - B. Manzer 6:3, 6:3; E. Reus - Hoderlein 6:0, 6:1. Doppel: Gan/Hohmann - Beierkuhnlein/Franz 2:6, 1:6; Schmidt/P. Reus - Klinger/Hoderlein 6:4, 2:6, 8:10; Mark/E. Reus - Manzer/Manzer 6:1, 6:0.

Herren 55, Bezirksliga

TC Veste Coburg - TC Steinwiesen 4:5

Dank zwei gewonnener Doppel nach dem zwischenzeitlichen 3:3 behauptete sich Steinwiesen knapp bei den noch punktlosen Veste-Städtern. Die Gäste hatten einen Start nach Maß. Mit dem Gewinn der Einzel von Reiner Simon, Horst Kotschenreuther und Bernd Schreiner legten sie einen vermeintlich beruhigenden 3:0-Vorsprung hin. Doch die Hausherren konterten und glichen mit ebenfalls drei Einzelsiegen am Stück zum 3:3 aus. Mit je einem hauchdünnen 5:7-Erfolg im ersten Satz legten die Duos Simon/Kotschenreuther und Peter Weber/Schreiner den Grundstein zum zweiten Saisonsieg.

Einzel: Langhanki - Wich 6:0, 6:0; Roos (w.o.) - Simon 1:6, 3:4 (Aufgabe Roos); Ruggaber - Müller 6:4, 6:1; Winter - Kotschenreuther 3:6, 0:6; Rädlein - Beierlorzer 6:2, 7:5; Schaller - Schreiner 6:7, 1:6. Doppel: Langhanki/Knoch - Wich/Beierlorzer 6:0, 6:2, Ruggaber/Rädlein - Simon/Kotschenreuther 5:7, 3:6; Winter/Schaller - Weber/Schreiner 5:7, 1:6.

Herren 30, Bezirksklasse 1

TC Steinwiesen - TC Stadtsteinach 0:9

Auf völlig verlorenem Posten standen die Einheimischen gegen die Gäste, die bereits in ihrer ersten Saisonbegegnung mit 8:1 aufgetrumpft hatten. Lediglich Sebastian Rohr gelang ein Satzgewinn. Ansonsten verbuchte Stadtsteinach stets klare Satzerfolge.

Einzel: Rohr - Fiessmann 6:4, 1:6, 6:10; Deuerling - Friderichs 0:6, 1:6; Weiß - Walther 1:6, 0:6; Kremer - Will 1:6, 2:6; Klinger - Bobek 1:6, 0:6; Ebert - Bortoli 1:6, 0:6. Doppel: Deuerling/Weiß - Fiessmann/Friderichs 0:6, 0:6; Rohr/Ebert - Walther/Will 2:6, 3:6; Kremer/Klinger - Bobek/Bortoli 0:6, 1:6.

Herren, Kreisklasse 1

TC Steinwiesen - TC Marktrodach 6:3

Mit dem Gewinn der Einzel von Michael Hoderlein, Jürgen Kämpfer, Yannic Wildner und Sven Simon hatte Steinwiesen mit der damit einhergehenden 4:2-Führung die Weichen auf Sieg gestellt.

Den vorzeitigen Heimerfolg verpasste zunächst Markus Beierlorzer, da er nach der 1:0-Satzführung noch den Kürzeren zog. Dann war er aber mit Michael Hoderlein im Doppel zur Stelle und holte nachträglich den wichtigen fünften Zähler. Da Marcel Manzer und Kämpfer gewannen, war der sechste Punkt für die Platzherren fällig.

Einzel: Beierlorzer - Schmittdorsch 6:4, 3:6, 8:10; Hoderlein - Gampert 6:2, 6.3; Wildner - Sesselmann 6:0, 6:2; Manzer - Hümmrich 3:6, 4:6; Simon - Barth 6:3, 6:2; Kämpfer - Schwarz 5:7, 6:2, 10:6. Doppel: Beierlorzer/Hoderlein - Schmittdorsch/Müller 6:0, 6:2; Wildner/Simon - Gampert/Barth 4:6, 4:6; Manzer/Kämpfer - Hümmrich/Sesselmann 6:2, 6:1.