Derbyerfolg für Alexanderhütte

Der SV Rothenkirchen und der Tabellenführer TTC Alexanderhütte liegen in der Tischtennis-Bezirksoberliga nach Punkten weiterhin gleichauf (je 18:4). Alexanderhütte hat am Wochenende die Niederlage in Rothenkirchen aus der Vorwoche recht gut verdaut und das Kreisduell beim TSV Teuschnitz gewonnen. Einen deutlichen Auswärtserfolg feierte Rothenkirchen beim TTC Hof II.

TSV Teuschnitz - TTC Alexanderhütte 4:9

Bis zum knappen 4:5-Zwischenstand befand sich Teuschnitz mit dem Spitzenreiter nahezu noch auf Augenhöhe. Doch danach gab es nur noch eine Richtung, und diese ging bergab.

Die Gäste hatten einen Auftakt nach Maß und schlossen alle drei Eröffnungsdoppel erfolgreich ab. Hart umkämpft waren die zwei Einzel im vorderen Paarkreuz, die jeweils im Entscheidungssatz an die TSVler Friedel Tomaschko und Johannes Scherbel gingen. Nun war beim TTC Verlass auf das mittlere Paarkreuz mit Marco Peterhänsel und Klaus Knabner, so dass der Drei-Punkte-Vorsprung wieder zu Buche stand (2:5).

Das Spielchen mit je zwei Einzelerfolgen am Stück ging weiter, denn nun waren wieder die Hausherren mit Peter Daum und Thomas Schneider am Zug. Damit betrug der Abstand der "Hüttner" zwar nur noch einen Punkt, doch ab da waren sie nicht mehr zu stoppen. Mario Schmidt markierte die 6:4-Führung, die Michael Peterhänsel, Klaus Knabner und Marco Peterhänsel zum 9:4-Endstand ausbauten.

Ergebnisse: Scherbel/Fröba - Peterhänsel/Peterhänsel 1:3, Tomaschko/Schneider - Schmidt/Haker 0:3, Jungkunz/Daum - Knabner/Blüchel 1:3, Tomaschko - Mi. Peterhänsel 3:2, Scherbel - Schmidt 3:2, Fröba - Ma. Peterhänsel 2:3, Jungkunz - Knabner 1:3, Daum - Blüchel 3:2, Schneider - Haker 3:1, Tomaschko - Schmidt 1:3, Scherbel - Mi. Peterhänsel 0:3, Fröba - Knabner 2:3, Jungkunz - Ma. Peterhänsel 1:3. TTC Hof II - SV Rothenkirchen 3:9

In der Anfangsphase sah es nicht nach dem klaren SVR-Sieg aus, denn es stand 2:2. Doch als Philipp Girke, Oliver Reinhardt und Marius Eber nacheinander punkteten, wurde mit der 5:2-Führung ein wichtiger Schritt in Richtung Auswärtserfolg getan. Die Hofer verkürzten zwar auf 3:5, doch dann ließ Rothenkirchen in den folgenden vier Einzeln nichts mehr anbrennen.

Am kommenden Samstag kommt es in Rothenkirchen zum nächsten Spitzenspiel. Der SVR erwartet den nach Punkten am besten noch dastehenden und zum Favoritenkreis zählenden ASV Marktleuten (15:3).

Ergebnisse: Babka/Neumann - Eber/Reinhardt 2:3, Schneider/Schaller - Gike/Hammerschmidt 1:3, Schubert/Arlt - Scherbel/Gehring 3:2, Babka - D. Scherbel 3:0, Schneider - Girke 0:3, Schaller - Reinhardt 1:3, Neumann - Eber 2:3, Schubert - Gehring 3:2, Arlt - Hammerschmidt 0:3, Babka - Girke 2:3, Schneider - Scherbel 1:3, Schaller - Eber 0:3.