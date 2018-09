Derby zum Auftakt

Die Fußball-Frauen im Kreis Bamberg und Coburg starten am Wochenende in die Saison. Der FC Baunach startet mit einem Nachbarschaftsduell.

Kreisliga Bamberg

Gleich zum Auftakt steht für den FC Baunach das Derby gegen die SpVgg Rattelsdorf an. Die Rattelsdorferinnen schafften vergangene Saison den Sprung in die Kreisliga. Eine Mannschaft zu favorisieren fällt schwer. Viel wird davon abhängen, in welcher Verfassung sich die Teams nach der Sommerpause präsentieren. Die Gäste stellen nur noch eine Damenmannschaft und können personell aus dem Vollen schöpfen.

Kreisklasse Nord

Bei den Frauen der SG Schottenstein/Frickendorf wird am Samstag, 16 Uhr, der Punktspielstart eingeläutet. Zum Auftakt muss die SG am Samstag, 16 Uhr, die weite Fahrt zur SG Ludwigsstadt antreten. Die Vorbereitung unter dem neuen Trainer Christoph Hahn verlief recht ordentlich. Während die Gäste die Vorsaison mit Rang 4 abschlossen, rangierten die Gastgeberinnen auf dem drittletzten Tabellenplatz. di