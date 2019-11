Derby und Topspiel

Die Kegler des PSV Franken Neustadt müssen am Samstag um 11 Uhr zum Topspiel in der 2. Bundesliga DCU beim Spitzenreiter CKC Morenden Bayreuth antreten.

2. DU-Bundesliga

CKC Morenden Bayreuth - PSV Franken Neustadt

"Keglerherz - was willst du mehr?" - Die Stimmung im Lager des PSV Franken war am spielfreien Wochenende ausgelassen und die Vorfreude merkte man nicht nur den aktiven Spielern an. Das Derby in der Wagnerstadt ist ein ganz besonderes: beide Teams haben erst zwei Minuspunkte auf dem Konto und werden wohl mit Bad Langensalza die Meisterschaft in einem Dreikampf unter sich ausmachen. Während die Gäste als Fahrstuhlmannschaft schon Erfahrung im Kegeloberhaus gesammelt haben, wollen die Hausherren nach zwei knapp gescheiterten Versuchen den Sprung in die 1. Liga schaffen. Die Morenden gelten als sehr heimstark.

Die nicht einfach fallenden Bahnen auf der ESV-Anlage haben den Puppenstädtern schon in der Vergangenheit große Sorgen bereitet. Vor allem Steffen Hönninger bewies an verschiedensten Positionen in der Saison schon seine Klasse und knackte sogar mit 969 den zehn Jahre alten Bahnrekord.

"Wir haben das ein oder andere Wehwehchen im Team, aber wir haben trotzdem alle Mann an Bord und hoffen, mit unseren Fans im Rücken auf ein spannendes und attraktives Derby", erklärt Sascha Hammer und fügt hinzu: "Ich denke, wir sind erstmals in dieser Saison der Außenseiter, aber wir haben die Qualität, auch in Bayreuth zu bestehen." Die Aufstellung ließ Kapitän Jürgen Bieberbach noch offen.

Die Aufgebote

CKC Morenden Bayreuth: Stefan Landmann (Heimschnitt 887), Stefan Kullmann (911), Steffen Hönninger (926), Rene Ott (863), Julian Böhm (911), Michael Prill (903)

PSV Neustadt: Michael Moosburger (Auswärtsschnitt 924), Sascha Hammer (935), Jürgen Bieberbach (900), Bastian Bieberbach (924), Jochen Geiger (879) Michael Lohrer (894), Dietmar Gäbelein (957). nh