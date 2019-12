Derby-Stimmung schon am Freitagabend

Der Spieltag in der Männer-Bezirksoberliga beginnt bereits am heutigen Freitagabend mit dem Derby zwischen zwei Fusionsklubs: Die HSG Rödental/Neustadt erwartet die HG Hut/Ahorn. Anwurf ist um 19.30 Uhr in der Rödentaler Franz-Goebel-Halle. Das Kellerduell zwischen dem TV Ebern und der Coburger Turnerschaft wurde auf den 21. Dezember verschoben.

Männer-Bezirksoberliga

Die Ahorner Truppe ist zwar beim verlustpunktfreien Spitzenreiter in Oeslau nur krasser Außenseiter, doch völlig chancenlos ist das Team nicht. Das HSG-Trainerduo Greiner/Schuhmann wird den Gegner nicht unterschätzen, denn beim knappen Sieg bei HC 03 Bamberg hat sich gezeigt, dass die Einstellung entscheidend ist. Hut/Ahorn sollte auch nicht am Tabellenstand beurteilt werden, denn bei ihren beiden bisherigen Siegen zeigten sie durchaus großes Potenzial.

Dicker Brocken für den TV Weidhausen: Am Sonntag (16.30 Uhr) stellt sich in der Michelauer Mainfeldhalle der Tabellenzweite TV Helmbrechts vor. Ob die Männer von Trainer Frank Steinberger sich und ihren Fans ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk machen, bleibt abzuwarten. Am Sonntag, 12. Januar, steht dann das direkte Aufeinandertreffen zwischen der HG Kunstadt und dem TV Weidhausen auf dem Spielplan.

Der Sonntagsgegner gehört zu den hartnäckigsten Verfolgern des Tabellenführers HSG Rödental/Neustadt, der den "Hellmetzern" die einzige Niederlage zufügte. Dem TV Weidhausen steht eine ernste Bewährungsprobe ins Haus, die ohne den verhinderten Torwart Tom Zapf gemeistert werden muss.

Die SG Bad Rodach/Großwalbur ist beim TV Ebern Favorit. Die Mannschaft von Trainer Nils Reinermann wird aber konzentrierter auftreten müssen als bei der Coburger Turnerschaft und darf den Tabellenletzten, der bisher stets leer ausging, nicht unterschätzen.

Frauen-Bezirksoberliga

Erst am Sonntag, 12. Januar 2020, ist der TSV Weitramsdorf wieder im Einsatz. Die Truppe des Trainerduos Susanne Tetzlaff/Karina Birkner trifft dann auf die zweite Garnitur von HaSpo Bayreuth. Dann nach längerer Zeit wieder einmal mit einem Heimspiel in der Bad Rodacher Bayernhalle.

Nur zwei Begegnungen stehen in dieser Liga am Wochenende auf dem Plan: Die Bayreutherinnen (4:8 Punkte) dürfen gegen den HC 03 Bamberg (7:7) in der eigenen Halle ran und in Marktleugast wird der mit 8:6 Punkten nicht wunschgemäß gestartete Turnverein versuchen, gegen den Tabellenzweiten aus Hallstadt (12:2) die Bilanz auf zu polieren.