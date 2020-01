Derby gegen Bayreuth ist für HSC II richtungsweisend

Der HSC 2000 Coburg II eroberte dank des 25:22-Erfolges in Waldbüttelbrunn den vierten Tabellenplatz in der Bayernliga zurück, hat aber immer noch einen Drei-Punkte-Rückstand zum Zweitplatzierten HaSpo Bayreuth. Und genau der ist am Sonntag um 16 Uhr in der BGS-Halle zu Gast.

Bayernliga Männer

HSC 2000 Coburg - HaSpo Bayreuth

Ohne Zweifel ist diese Partie ein Schlüsselspiel für die HSC-Zweite, denn im Falle einer Niederlage beträgt der Rückstand zum Spitzenreiter sieben Zähler. Im Hinspiel teilten sich die Rivalen mit einem 26:26 die Punkte, wobei Coburg einen 15:20-Rückstand in der Schlussviertelstunde wettmachte. Der Bayreuther David Schnabelmeyer (15 Tore) war damals der überragende Akteur auf der Platte.

Die Coburger haben zuletzt ihre spielerische Linie gefestigt. Mit Jakob Kassing ist ein weiteres Trumpf-Ass nach langer Verletzungspause wieder dabei. Dagegen stehen Patrick Pernet und Lukas Dude immer noch auf der Verletztenliste, auch der Einsatz von Benny Beyer ist noch nicht möglich. Trotzdem herrscht Zuversicht in der Mannschaft. Aufgrund der besonderen Bedeutung für beide Kontrahenten ist eine heiß umkämpfte und spannende Begegnung zu erwarten.

Bayreuth ist für seine technisch gute Ausbildung bekannt, setzt mit einer kompromisslosen Abwehr auf genaue Pässe und ist mit seinem schnellen Konterspiel stets brandgefährlich.

Die Lage in der Liga

Mit der etwas überraschenden Niederlage von Günzburg (23:27 in Friedberg), holte Landshut den ersten Rang zurück und spielt am Samstag gegen den SV Anzing, während Günzburg spielfrei ist. TV Erlangen-Bruck ist Gastgeber von DJK Waldbüttelbrunn und wird es ebenso schwer haben zu gewinnen wie der TSV Lohr im Heimspiel gegen die SG Regensburg. TuS Fürstenfeldbruck II wird beim HT München versuchen, den ersten Sieg einzufahren. Kein Favorit ist die SG DJK Rimpar II im Heimspiel gegen den TSV Friedberg. ebi