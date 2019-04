Derby an der Flutbrücke

Ein reizvolles Derby steht am Freitag (18 Uhr) in der Kreisliga Schweinfurt 2 an, wenn die Fußballer des 1. FC Haßfurt (6.) den SV Hofheim (8.) empfangen.

Kreisliga Schweinfurt 2

1. FC Haßfurt - SV Hofheim Ohne Zwänge kann Fußball gespielt werden, wenn der Traditionsverein den Nachbarn an der Flutbrücke empfängt. Beide Teams plagen keine Abstiegssorgen, ein absoluter Spitzenplatz ist nicht mehr erreichbar. Allerdings: Ein Auswärtssieg bringt den SVH in der Tabelle an seinem Gastgeber vorbei.

Kreisklasse Schweinfurt 4

TSV/FT Schonungen - SC Maroldsweisach

Lässt das Schlusslicht der Tabelle, der SC Maroldsweisach, in der Endphase der Saison noch mit Überraschungen aufhorchen? Diese Frage stellt sich auch am Freitag (18.30 Uhr) im Auswärtsspiel beim TSV/FT Schonungen (6.). mis