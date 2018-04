Derby am Failsberg

Am Sonntag um 13 Uhr ist mal wieder Derbyzeit am Failsberg, wenn in der Landesliga Nord der Fußballerinnen der gastgebende SV Frensdorf und die SpVgg Stegaurach aufeinandertreffen.

Bei den Stegauracherinnen als Aufsteiger ging der anfängliche Schwung in der neuen Spielklasse nach der Niederlage auf heimischen Terrain gegen die Mädels vom Failsberg deutlich verloren, so dass sie kontinuierlich vom ersten auf den neunten Platz zurückfielen. Seit dem elften Spieltag rangieren sie nun auf Platz 8 und haben sich am vergangenen Wochenende mit dem deutlichen 3:0-Sieg gegen den Tabellennachbarn SV Veitshöchheim bereits ein kleines Polster zu den Abstiegsrängen zugelegt.

Die Heimelf aus Frensdorf ist gewillt, den Platz an der Sonne nicht mehr herzugeben und will mit einer gewohnt konzentrierten und engagierten Leistung zu Werke gehen. Mit einem Geburtstagskind in den eigenen Reihen und vielen Fans im Rücken wird die Motivation hoch sein, auch die Heimserie weiter auszubauen. Seit über zwei Jahren konnten die Frensdorfer Frauen am Failsberg nicht mehr bezwungen werden. sd