Derby als Härtetest für den FCK

Ein Kracher jagt den nächsten am zweiten Spieltag der Kreisklasse 2. Der Vorjahres-Zweite FC Altenkunstadt/Woffendorf muss beim hochgehandelten Aufsteiger SSV Ober-/Unterlangenstadt ran. Beide starteten am vergangenen Wochenende mit einem Sieg in die neue Saison und sind beim Aufeinandertreffen am kommenden Sonntag darauf bedacht, ihre Erfolgsbilanz in der noch jungen Saison auszubauen.

Zu direkten Duellen kommt es außerdem zwischen dem Dritten und Vierten sowie zwischen dem Fünften und Sechsten des Vorjahres. Der SV Siedlung Lichtenfels empfängt den FC Baiersdorf, während der FC Kronach im Derby zuhause gegen den SV Fischbach spielt. Ein Härtetest für diese vier Mannschaften, die teils mit großen Ambitionen in diese Saison starten.

Schwere Vorbereitung

Gerade der FC Kronach landete zu Beginn der neuen Saison mit dem 5:1-Erfolg bei der SpVgg Obersdorf einen Befreiungsschlag. Schließlich lief es in der Vorbereitung auf die neue Saison nicht gerade so, wie man sich das als Trainer wünscht. "Wir hatten nur sehr wenige Spieler zur Verfügung, sei es durch Beruf, Studium oder Urlaub. Wir mussten sogar das Sportfest absagen, weil wir nur sechs verfügbare Spieler hatten. Das tut mir sehr leid, aber es ging nun mal nicht anders", hadert Trainer Stefan Böhmer. Kein Wunder also, dass man sich in den letzten Vorbereitungsspielen teils deftige Niederlagen einfing.

Mit Jugendarbeit zum Erfolg

Der dünn besetzte Kader des FC Kronach verhindert in der zweiten Saison nach dem Abstieg aus der Kreisliga ohnehin große Sprünge nach oben. Dessen ist sich Böhmer auch bewusst: "Für ganz oben wird es nicht reichen. Dafür ist unser Kader einfach zu klein. Es gibt vier, fünf Teams, die besser bestückt sind und hohe Ambitionen haben. Wenn wir auf dem gleichen Platz landen wie im Vorjahr, ist das schon ein guter Erfolg für uns." Stattdessen legen die Verantwortlichen ihr Augenmerk auf eine gute Jugendarbeit. Langfristig soll das Erfolge und im besten Fall Aufstiege garantieren.

Doch nun steht erst einmal das Derby gegen Fischbach an. Beide Spiele gingen in der vergangenen Saison knapp aus. Mit einem ähnlichen Ausgang rechnet Böhmer auch an diesem Wochenende: "Das Derby gegen Fischbach wird schwierig. Die Mannschaft, die sie letzte Woche aufgeboten haben, hat mit dem Team aus der vergangenen Saison praktisch nichts mehr zu tun. Ich habe da kaum einen Spieler gekannt. Letztes Jahr waren beide Spiele ganz eng, und das erwarte ich diesmal auch wieder. Ich rechne mit einem umkämpften, aber fairen Derby mit dem glücklicheren Ausgang für uns."

Ähnlich knapp würden auch die anderen beiden Topspiele verlaufen, sagt Böhmer. "Ich tippe auf einen 2:1-Erfolg für Siedlung Lichtenfels gegen Baiersdorf und einen 1:0-Auswärtssieg von Altenkunstadt/Woffendorf in Ober-/Unterlangenstadt." Damit würde Altenkunstadt/Woffendorf nach dem 8:0-Triumph zum Auftakt gegen den TSV Weißenbrunn II seine Tabellenführung voraussichtlich behaupten.