Derby 3.0 in Schwabthal

Das nächste Derby für den Schwabthaler SV steht vor der Tür. In der Fußball-Landesliga Nord trifft die Damenmannschaft am Samstag um 15 Uhr zu Hause auf die SpVgg aus Bayreuth. Nach der 0:2-Niederlage gegen den Aufsteiger aus Hof wollen die Schwabthalerinnen wieder in die Spur kommen. Doch auch Bayreuth wird um die Punkte fighten. Nach deren Heimniederlage gegen Neusorg setzte es eine 3:1-Auswärtsniederlage gegen die SpVg Eicha.

Trennte man sich im Aufstiegsjahr der Schwabthalerinnen noch beide Male mit einem Remis, konnten die Gastgeberinnen in der vergangenen Saison ihren Heimvorteil ausnutzen und mit 3:1 gewinnen. Das Rückspiel in Bayreuth entschied der Wettergott, als das Spiel am regulären Spieltag aufgrund eines Gewitters abgebrochen werden musste. red