Der Zug will überraschen

Andreas Dorsch Am Faschingsdienstag, 25. Februar, wird sich die Höchstadter Innenstadt wieder in ein Tollhaus verwandeln. Um 14 Uhr startet auf dem Festplatz in den Aischwiesen der diesjährige Faschingszug, der später in einer Party auf dem Marktplatz endet.

22 Vereine und Gruppierungen sind bereits fest angemeldet. Die Organisatoren aus der Fortuna Kulturfabrik - die Stadt ist der Veranstalter des Spektakels - sind sich aber sicher, dass noch einige dazukommen werden. Zweiter Bürgermeister und Faschingsfreund Günter Schulz (SPD) würde sich freuen, wenn sich noch die eine oder andere Gruppe auch aus umliegenden Gemeinden anmelden würde.

Wer beim Höchstadter Faschingszug noch mitmachen möchte, ist bei der zweiten Vorbesprechung am kommenden Dienstag, 18. Februar, um 18.30 Uhr im Kultursaal der Fortuna herzlich willkommen. Anmeldungen sind möglich unter jasmin.reinhardt@fortuna-kulturfabrik.de.

Viel wollen die Organisatoren vorab nicht über den Höchstadter Gaudiwurm verraten. Nur soviel: Es sind aufwendige Sachen dabei und der Zug wird bei seiner ersten Überfahrt über den Marktplatz für zwei bis fünf Minuten kurz angehalten, um vom Bürgermeister eine Taufe durchführen lassen.

Wie in den vergangenen Jahren formiert sich der Faschingszug auf dem Festplatz in den Aischwiesen und führt dann über Brückenstraße, Schillerplatz, Stadttor, Marktplatz, Hauptstraße, Bamberger Straße, Lindenstraße, Große Bauerngasse und erneut durchs Stadttor zurück zum Marktplatz. Gegen 16 Uhr soll er hier in eine Party übergehen, auf der die Band "Wendengugge" und DJ Fabian Vangelis für Stimmung sorgen.

Seitens der Stadt werden die Wagen und Fußgruppen mit 400 Kilogramm Bonbons ausgerüstet. Darüber hinaus steuern die Vereine noch weitere Werfartikel bei. Polizei und Feuerwehr sichern den Zug ab und sperren alle Straßen und Einmündungen. Allein die Feuerwehren aus Höchstadt und den Ortsteilen stellen dafür 28 Mann ab.

Zweiter Bürgermeister Schulz, der gestern im Steampunk-Kostüm zum Pressetermin in die Fortuna Kulturfabrik gekommen war, bedankte sich schon einmal bei allen Teilnehmern, denen er dafür auch "großen Respekt" zollt.