Der "Zucker" lässt sich beherrschen

Seit fünf Jahren gibt es im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Haßfurt eine diabetologische Schwerpunktpraxis. Ein kleines Jubiläum, das vor kurzem mit dem ersten Haßfurter Diabetestag gefeiert wurde. Eine Veranstaltung, die trotz Corona sehr gut angenommen wurde, wie das Kommunalunternehmen Haßberg-Kliniken mitteilte. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, sich bei einem der Vorträge oder bei der von der Schwerpunktpraxis organisierten Fachausstellung über die "Volkskrankheit Zucker" zu informieren.

Selbstbestimmt im Alltag

"Unser großes Ziel ist es, dass möglichst viele Menschen mit Diabetes selbstverantwortlich und selbstbestimmt im Alltag zurechtkommen!" Ein Anliegen, für das Diana Kerzinger und das gesamte Team in der Schwerpunktpraxis Diabetologie am Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) seit fünf Jahren viel Herzblut und Fachwissen aufbringen.

Das wurde beim ersten Diabetestag im Haßfurter Krankenhaus deutlich. "Im Idealfall arbeiten eine diabetologische Schwerpunktpraxis und ein Krankenhaus sehr gut zusammen", erläuterte Landrat Wilhelm Schneider bei der gut besuchten Veranstaltung.

Im Ärztehaus

Das MVZ Diabetologie ist an das Haus Haßfurt der Haßberg-Kliniken angegliedert. Die Praxis befindet sich in direkter Nachbarschaft im Ärztehaus 2. Wenn Dr. Frank Schröder, Leiter der Praxis und Chefarzt der Akutgeriatrie, Diabetes-Patienten auf seiner Station behandelt, begleitet das Team der Schwerpunktpraxis die Therapie. Zudem werden aktuell einige Pflegekräfte zu Pflegefachkräften für Diabetologie weitergebildet. "Es gibt eine mehr als gute Zusammenarbeit zum Wohl der Patienten", stellte Landrat Wilhelm Schneider heraus.

Rechnet man die sieben Millionen Menschen, die in Deutschland von Diabetes betroffen sind, auf den Landkreis herunter, kommt man auf rund 6000 "Zucker"-Patienten. Die meisten davon leiden unter Typ-2-Diabetes, der landläufig auch als Alterszucker bekannt ist. In der MVZ-Praxis werden aber auch Patienten mit Typ-1-Diabetes betreut, bei der die Bauchspeicheldrüse nicht genügend Insulin produziert und die oft schon im Kindes- oder Jugendalter auftritt.

"Oft merken die Betroffenen gar nicht, dass sie erkrankt sind", führt Diana Kerzinger aus. Und selbst, wenn die Diagnose bekannt ist, tut ein erhöhter Blutzuckerspiegel erst einmal nicht weh. Der Patient macht oftmals weiter wie bisher und verzichtet auf Behandlung.

Ein Punkt, an dem die Diabetesberaterin gerne ansetzen würde. "Wenn Diabetes richtig und rechtzeitig behandelt wird, können schwerwiegende Spätfolgen hinausgezögert oder gar ganz vermieden werden." Eine Aufgabe, die Diana Kerzinger mit ihren Kolleginnen Larissa Weinhold und Francesca Jakob gerne übernimmt. Das Team der diabetologischen Praxis bietet regelmäßig Beratungen und Schulungen an. "Wir informieren unsere Patienten über neue Entwicklungen in Sachen Medikamente oder bei der Blutglukose-Messtechnik!"

Zahlreiche Produkte gab es bei der Ausstellung im Foyer und im Untergeschoss des Haßfurter Krankenhauses zu sehen.

Schulungen können helfen

In Schulungen werden Patienten aufgeklärt und ihnen der Umgang mit Diabetes beigebracht. "Schulungen, das klingt so sehr nach Schule, nach streng sitzen und aufpassen", schmunzelt Diana Kerzinger. Sie sieht die Veranstaltungen, die in Kleingruppen abgehalten werden, eher als "Coaching" des Krankheitsbildes und des Alltags mit Diabetes. Acht bis zwölf Einheiten von je 90 Minuten umfasst ein Kurs. "Sie leben von der Gruppendynamik und dem Austausch der Teilnehmer."

Schulungsinhalte sind Themen wie die Unterzuckerung, Folgeerkrankungen, Bewegung,

Medikamente, Insulin und der Schwerpunkt Ernährung. "Man sagt ja, mit der Ernährung steht

und fällt die Therapie", sagt Diana Kerzinger. "Meiner Ansicht nach gehört auch immer Umgang mit Stress thematisiert und die Psychologie."

Die Teilnahme ist dabei unabhängig von einer ärztlichen Behandlung in der MVZ-Praxis. Die Therapie kann auch beim Hausarzt umgesetzt werden, der die Patienten dann unterstützend und zusätzlich zur Schulung in die diabetologische Schwerpunktpraxis schickt.

"Wir sind froh"

Der Diabetestag mit seinem breiten Spektrum und seiner Mischung aus Vorträgen und Ausstellung sowie Serviceleistungen (Blutzucker- oder Blutdruckmessung, Ernährungstipps) war eine gute Möglichkeit, sich ein Bild, von dem zu machen, was die MVZ-Praxis leistet und in den fünf Jahren seit ihrer Gründung aufgebaut hat. Oder, um es mit Landrat Schneider zu sagen: "Unser Landkreis verfügt über eine Schwerpunktpraxis und wir sind froh, sie in Haßfurt zu haben!" red