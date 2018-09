Der Zerstörungswut freien Lauf gelassen

Die Glasscheibe eines Schaukastens in der Oberen Sennigstraße wurde am Sonntag zwischen 2 und 10 Uhr von unbekannten Tätern zerstört. Im gleichen Zeitraum wurde am Marktplatz im Bereich der Kirche ein an der Wand angebrachtes Haltverbotszeichen verbogen und an der dortigen Herrentoilette die Glasscheibe der Tür zerstört. Die drei Leuchten einer Absperrbake, die in der Kirchgasse stand, wurden ebenfalls zerstört. Die Tatorte befanden sich in unmittelbarer Nähe einer dort stattfindenden Kirchweih. Den Gesamtschaden konnte die Polizei bisher noch nicht beziffern.