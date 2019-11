Der Zeiler Stadtrat hört Bericht zum Jugendtreff

Der Stadtrat Zeil tagt am Montag, 2. Dezember, um 19 Uhr im Rathaus. In der öffentlichen Sitzung hören die Räte den Bericht des Stadtjugendpflegers Michael Bunke über seine Tätigkeit im Jugendtreff. Ein weiterer Punkt ist der angedachte Beitritt der Stadt zum Zweckverband Klärschlammtrocknung Haßberge. Eine nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates schließt sich an. red