Der Schauspieler Stephan Ullrich setzt auch in der neuen Spielzeit seine Lesereihe im E.T.A.-Hoffmann-Theater fort. In der Saison 2019/20 wird er sich Thomas Manns "Der Zauberberg" zuwenden. Die erste Lesung findet am Mittwoch, 23. Oktober, um 20 Uhr in der "Treffbar" statt.

Mit "Der Zauberberg" hat Thomas Mann zwischen 1913 und 1924 einen monumentalen Zeit- und Bildungsroman geschaffen. An sieben Abenden wird Stephan Ullrich motivisch zusammenpassende Auszüge präsentieren, so dass auch Kenner des Romans überraschende Aspekte entdecken und Neueinsteiger in die Tiefen des Stoffs eintauchen können. Ein Einstieg ist jederzeit möglich.

Thomas Mann erzählt in seinem Werk von den Jahren 1907 bis 1914. Er lässt darin die geistige und politische Neuorientierung, die euphorische Aufbruchsstimmung, die Technikbegeisterung, die narzisstischen Bestrebungen nach Individualität und den Hang zur Dekadenz aufscheinen. Ein zeitloser Roman über Menschen auf der Suche nach Orientierung in einem sich wandelnden Europa.

Zum Auftakt der Lesereihe wird Professor Friedhelm Marx, der Vize-Präsident der Deutschen Thomas-Mann-Gesellschaft, am Mittwoch in die Thematik einführen.