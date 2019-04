Der Zauber der Wildkräuter

Im Rahmen von Bayern-Tour-Natur bietet Kräuterpädagogin Irene Prell aus Neuhaus am Dienstag, 30. April, um 18 Uhr eine Wildkräuterführung mit dem Titel "Der Zauber der Natur - Wildkräuter-Zauber-Führung" an. Magische und zauberhafte Kräuter wachsen überall. In dieser Wildkräuterführung werden die Teilnehmer den Zauber des Frühlings mit seinen wunderbaren Wildkräutern und deren Wirkungspotenzial für die Gesundheit kennenlernen. Eine Anmeldung bis 27. April bei Kräuterpädagogin Irene Prell, Adelsdorfer Straße 6, 91325 Adelsdorf/Neuhaus, Telefon 09195/7787, E-Mail: i.prell@t-online.de ist erforderlich. Treffpunkt ist in Neuhaus in der Schlossstraße beim Brunnen. Eine Aufwandsentschädigung wird vor Ort eingesammelt. red