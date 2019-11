Der Zauber Brasiliens zog fulminant in die Haßfurter Rathaushalle ein

In der Konzertreihe "Jazz mal anders" präsentierte das Kulturamt mit den Stammmusikern die brasilianische Sängern Marcia Bittencourt und Michael Arlt an der Gitarre.

Der Gaststar Marcia Bittencourt aus Rio de Janeiro, wohnhaft in Bremen, ist sonst auf großen Bühnen unterwegs. Das Kulturamt schaffte es dennoch, die Künstlerin unter Mithilfe von Bernhard Pichl (Piano) nach Haßfurt in die Rathaushalle zu holen. Ihr zur Seite stand nicht nur Rudi Engel am Bass, sondern auch Michael Arlt, ein Gitarrist des Modern Jazz.

Jeder spielt für sich und doch zusammen, das ist Jazz. Zusammen mit Marcia Bittencourt, die durch ihre Stimmgewalt das Publikum mit dem Bossa Nova infizierte, zogen sie an einem Strang. Wie etwa beim Samba, der, so die charmante Sängerin, die Musik für die einfachen Leute in Rio de Janeiro ist. Mit ihrer Präsenz und Liebe zu der Musik interpretierte sie die Kompositionen und begeisterte das Publikum. Sämtliche Stile, darunter Bossa Nova, der erst Anfang der 1960er Jahre populär wurde, sowie der brasilianische Jazz mit allen Facetten, interpretierte sie bei dem Konzert zusammen mit den Musikern. Es war eine Reise nach Brasilien, die erst nach einigen Zugaben enden durfte. ee