Der Würgauer Berg lockt

Im Rennbüro des Bambergers Hans Schrüfer dreht sich derzeit alles um die klassische Bergprüfung für historische Rennfahrzeuge und Rennmotorräder: die Berg-Classic Würgau, diesmal mit dem Untertitel "The historic Sounds 2019". Am Sonntag, 22. September, versammelt sich im kleinen Dörfchen Würgau wieder alles, was in Sachen exklusiver und hochwertiger Motorräder und Automobile Rang und Namen hat, und anderswo nur sehr selten gesichtet wird.

Von 11 bis 17 Uhr werden sich die Besitzer der automobilen Pretiosen der Herausforderung dieser Kurvenkombinationen bergauf auf der 1,8 Kilometer langen Strecke vor der Würgauer Wand stellen können. Obwohl der Meldeschluss erst Ende Juli ist, haben sich bereits über 65 Teilnehmer angemeldet, "und es werden mit Sicherheit noch etliche mehr kommen!", meint Schrüfer, der die Berg-Classic mit Hilfe der örtlichen Feuerwehr und weiterer Helfer sowie seiner Kollegen vom Bamberger Automobilclub organisiert.

Dabei machen sich die Veranstalter diese Arbeit nicht zum Selbstzweck. Vielmehr geht es darum, den Überschuss aus Start- und Eintrittsgeldern alljährlich caritativen Organisationen zu spenden. Zuletzt erhielten die Kinderkrebsforschung an der Uniklinik Erlangen 4000 Euro und die FFW Würgau 1000 Euro. gp