Der Wohltäter Bruce Springsteen ist sein großes Vorbild

Er ist immer für eine gute Sache zu haben. Man merkt es ihm förmlich an, dass er mit Freude dabei ist, gemeint ist Bernd Meusel alias "Easy Springsteen". So nennt sich das Musikprojekt, das als Hommage an das musikalische Lebenswerk des 68-jährigen US-Musikers Bruce Springsteen gedacht ist. "Easy" ist einerseits der Nickname von Bernd Meusel - aber in diesen Zusammenhang bedeutet Easy, dass die Songs, die sonst mit der kompletten E-Street-Band performt werden, nur mit Gitarre, Harp und Vocal "unplugged" vorgetragen werden. Am Freitag gab er im Gasthaus "Zum Fröschbrunna" sein Konzert "The story and the songs of Bruce Springsteen", wobei er sein Publikum auf eine musikalische Zeitreise von den Anfängen seiner Karriere bis zu seinen späteren und aktuellen Schaffenswerken mitnahm.

Zum Familienfest hatten die Wirtsleute Hanna eingeladen. Aufgrund der abendlichen Temperaturen wurde das Konzert - welches als Open Air geplant war - in die Gaststätte verlegt.

Viele neue Gesichter

Bereits vorher hatten die Kinder ihren Spaß auf der Sommerrodelbahn, welche die Gastgeber ebenfalls für die Benefizaktion "1000 Herzen für Kronach" zur Verfügung gestellt hatten. Gerhard Burkert-Mazur, der mit seiner Frau Herta die Aktion "1000 Herzen für Kronach" initiierte und leitet, dankte den, wie er sagte, vielen neuen Gesichtern in der vollbesetzten Gaststätte. Der Erlös aus Rodelbahn, Spenden und Bewirtung kommt notleidenden und hilfsbedürftigen Menschen im Landkreis Kronach zu Gute.

Ein großer Erzähler

Der aus kleinen Verhältnissen stammende Bruce Springsteen ist kein großer Gitarrist und Sänger, hat es dennoch zu einem erfolgreichen Rockmusiker geschafft, meinte Bernd Meusel. Seine Stärke lag im Erzählen und den Verfassen von Melodien und Texten. Springsteen war mehrfacher Grammy-Gewinner und hat bereits am Anfang seiner Karriere überraschend mit dem Song "Streets of Philadelphia" einen Oskar gewonnen. 1972 hatte er mit Eigenkompositionen das Vorspielteam einer Plattenfirma überzeugt. Für 185 Dollar hat er sich seine erste eigene gebrauchte Gitarre gekauft und mit dieser bis in die 2000er Jahre alles gespielt.

"Bruce Springsteen ist ein Wohltäter und sparsam, so bin ich auch", sagte Bernd Meusel, mit Blick auf seine bescheidene Ausrüstung. Neben seiner Gitarre hatte er noch eine Elektrogitarre, zwei Lautsprecher und seine Mundharmonika mitgebracht. Nach seinem großen Vorbild Bruce Springsteen, der bei seinen Auftritten immer soziale Einrichtungen und Wohlfahrtsverbände unterstützte, geht auch Bernd Meusel vor. Wie bei allen seinen Auftritten spielte er auch diesmal unentgeltlich, die Einnahmen erhielt "1000 Herzen für Kronach".