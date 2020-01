Der Winter lässt die Arbeitslosigkeit auch im Raum Kronach leicht ansteigen

Im Dezember kündigte sich der Winter im Bereich der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg, zu der auch der Landkreis Kronach gehört, mit einem ersten Anstieg der Arbeitslosigkeit an. Zum Jahreswechsel stieg die Arbeitslosenquote um 0,2 Prozentpunkte auf 2,9 Prozent. Das ist weiterhin Vollbeschäftigung. Vor einem Jahr betrug sie 2,8 Prozent.

Im Landkreis Kronach stieg die Zahl der Arbeitslosen zum Winteranfang um 54 Personen (+4,7 Prozent) auf 1192. Sie liegt um 157 Menschen (+15,2 Prozent) über dem Vorjahreswert. In den vergangenen vier Wochen verloren 6,7 Prozent weniger Menschen ihre Beschäftigung als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich seit November um 0,2 Prozentpunkte auf 3,1 Prozent (Vorjahr 2,7 Prozent).

Aus dem Landkreis Kronach gingen im letzten Monat 136 versicherungspflichtige Stellenangebote beim Arbeitgeberservice ein, 37 mehr als vor einem Jahr. Im Bestand gibt es derzeit 609 Stellen, 167 (-21,5 Prozent) weniger als im letzten Jahr.

"Da der Wintereinbruch in den kommenden Wochen nicht ausbleiben wird, und es deshalb voraussichtlich ruhiger auf dem Bau wird, rechne ich spätestens im Januar mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit um bis zu 2000 Personen", erläutert Brigitte Glos, Leiterin der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg, die Situation auf dem Arbeitsmarkt.

In 2019 waren durchschnittlich 10 244 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, teilt die Arbeitsagentur rückblickend auf das vergangene Jahr mit. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Arbeitslosen um 1,2 Prozent (+121 Personen) leicht gestiegen. In den letzten zwei Jahren hat sie sich jedoch um 526 (-4,9 Prozent) Personen reduziert. Die Arbeitslosenquote betrug wie in 2018 im Jahresdurchschnitt 2,9 Prozent. Das ist Vollbeschäftigung.

2019 hielt der Winter zum Auftakt im Januar die Region des Arbeitsagenturbezirks Bamberg-Coburg fest im Griff. Dennoch reagierte der Arbeitsmarkt atypisch mit einem geringeren Anstieg als im Jahr zuvor. Im Februar setzte aufgrund der bereits fast frühlingshaften Temperaturen die Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt deutlich ein. Erstmals seit 39 Jahren gab es schon zum Frühlingsanfang im März Vollbeschäftigung im Agenturbezirk. Bereits im April sank die Zahl der Arbeitslosen unter die 10 000er-Marke.

Die Arbeitslosigkeit verringerte sich bis zum Sommer zwar weiter, jedoch deutlich schwächer als in 2018. Durch die sich abkühlende Konjunktur lag die Zahl der Arbeitslosen Ende Mai erstmals seit Oktober 2014 über dem Vorjahreswert. Sie sollte bis zum Jahresende nicht mehr darunter sinken.

Über die Sommermonate stieg die Arbeitslosigkeit saisonbedingt zum Schul- und Ausbildungsende leicht. Jedoch machte sich die Sommerflaute durch einen etwas erhöhten Anstieg bemerkbarer als in den Vorjahren. Der Herbstaufschwung startete im September und setzte sich bis einschließlich November fort. Er fiel saisonüblich stark aus und trotzte den Bedenken einer möglichen Rezession. Erst im Dezember stiegen die Arbeitslosenzahlen erstmalig wieder leicht. "Unsere Arbeitslosenquote war deutlich besser als die des Bundes und lag auf dem Niveau des Bayerndurchschnitts. Im Vergleich zu 2018 entwickelte sich die Stimmung am Arbeitsmarkt im letzten Jahr zwar nicht bedenklich, sorgte aber für Bedenken", so Brigitte Glos. "Viele Betriebe informieren sich seit Monaten daher vorsorglich über die Möglichkeiten der Kurzarbeit, um im Bedarfsfall reagieren zu können. Der Transformationsprozess in der Automobilindustrie und die fortschreitende Digitalisierung sorgen dafür, dass sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit dem Thema Qualifizierung intensiv beschäftigen. Derzeit verdienen sie noch gutes Geld. Jedoch ist es wichtig, bereits heute die Weichen für morgen zu stellen, um für die Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben", so Glos weiter. "Aktuell rechne ich jedoch aufgrund der hohen Binnennachfrage mit einer weiteren Stabilisierung der Konjunktur in 2020 und einem leichten Beschäftigungsanstieg", erklärt Glos. red