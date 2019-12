Der Winter kommt hereingeschneit

Immer wieder ist von einem Einbruch auf dem Holzmarkt die Rede - gemeint ist aber ein Einbruch der Preise, nicht des Winters, wie ihn der Landkreis Haßberge in der Nacht zum Donnerstag erlebte. Unser Bild entstand am Wertholzplatz bei Ebern, wo gerade wieder eine Submission der Fortswirtschaftlichen Vereinigung Unterfrankens startet. Hier werden die wertvollsten Stämmen aus den Wäldern der Region zur Begutachtung ausgestellt, aufbereitet und an die Meistbietenden versteigert: Spitzenwaren für edle Furniere, hochwertige Möbel oder Musikinstrumente, die mit all dem Kalamitätsholz aus Sturm, Dürre, Trockenheit und Käferbefall so gar nichts gemeinsam hat. Foto: Eckehard Kiesewetter