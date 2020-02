Der Wind verweht zwar den Umzug, aber nicht die Gaudi

Da ging die Post ab! Auch wenn der Umzug am Faschingssonntag wegen Wind und Wetter abgesagt wurde, feierte der Schlüsselfelder Ortsteil Aschbach ausgiebig Fasching. Das vom TSV und der Feuerwehr organisierte Treiben wurde einfach in die Mehrzweckhalle verlegt, und alle Besucher hatten riesigen Spaß. Vor allem natürlich der Aschbacher Nachwuchs.

Frösche beim Ententanz

Bei Würstchen und Brezen, gesponsert vom Aschbacher Fan-Club des FC Bayern, bei Musik und Spielen war der Nachmittag nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Erwachsenen ein reines Vergnügen. Wenn Reinhard Seeger zur Polonaise oder der "Reise nach Jerusalem" einlud, ließen sich Batman, Eisprinzessinnen und süße Kätzchen nicht lange bitten.

Ein Highlight des närrischen Nachmittags war der Auftritt der "Minis", der jüngsten unter den Aschbacher Tanzgruppen "Grazie". Frösche beim Ententanz - ein Spaß, den Leiterin Nadja Fuchs mit den Kleinsten einstudiert hatte. Gerade mal vier Jahre war das jüngste Mitglied der Tanzgruppe, die Ältesten waren etwa neun Jahre alt. Die Besucher klatschten begeistert Beifall und forderten eine Zugabe. Die hübschen Frosch-Kostüme hatte Marina Haller aus Schlüsselfeld geschneidert.

Ein volles Haus hatten die Veranstalter auch schon am Samstag bei der Tanzveranstaltung mit der Gruppe "Orange" mit dem Lokalmatador Uli Zech. Ob Aschbach neben Schlüsselfeld nun eine zweite Faschingshochburg im Steigerwald wird, bleibt abzuwarten. Jedenfalls holte "Flash Over", das Männerballett der Aschbacher Feuerwehr, in der vergangenen Woche in Effeltrich den ersten Preis unter zehn "Mannschaften" in den Steigerwaldort.