Der Wildkatze auf der Spur

Der 1. Mai ist Wandertag. So lud der Obst- und Gartenbauverein in Unterpreppach zu einer Familienwanderung ein. Diesmal wurde der Wildkatzenpfad erkundet, wie der Verein mitteilte.

Erst vor kurzem wurden gut sichtbar die Hinweisschilder an der Abzweigung nach Reutersbrunn angebracht, denn der Wildkatzenpfad ist ein neuer, mit vielen Details hergerichteter Waldweg. Nicht ohne Grund wird dem scheuen Tier so viel Aufmerksamkeit gewidmet, denn das Waldgebiet um Reutersbrunn im ehemaligen Kasernengelände ist das einzige in den Haßbergen, in dem sich ganz ohne menschliches Zutun Wildkatzen wieder angesiedelt haben. Viel Wissenswertes über die Wildkatze wurde während der Wanderung von Eberhard Ponader vermittelt (Zählung der Tiere mittels Lockstöcken sowie Schlaf- und Fressgewohnheiten der Tiere). Der pensionierte Förster ist nicht nur Experte in Sachen Wildkatze, er hat auch mit zwei eigens gestalteten Kunstwerken den Wildkatzenpfad bereichert. Die beiden Holzskulpturen sind entlang des Weges zu bewundern.

Die Wanderung stieß auf viel Resonanz, denn rund 70 Personen sind der Einladung gefolgt. Unter den Wanderern waren viele Kinder, die viel Spaß an dem Walderlebnis hatten. red