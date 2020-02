"Der wilde Westen" bei den Freien Turnern

Der große Kinderfasching der Freien Turnerschaft findet heuer am Faschingssonntag, 23. Februar, statt. Alle Kinder aus Schney und Umgebung sind von 14 bis etwa 16.30 Uhr zum traditionellen bunten Faschingstreiben in die Turnhalle am Schloss eingeladen. Die Vereinsjugend der Freien Turner hat sich wieder einiges einfallen lassen, um für die Unterhaltung des jungen Narrenvolks zu sorgen. In diesem Jahr lautet das Motto "Der wilde Westen". Bei freiem Eintritt gibt es neben "Gute-Laune-Musik" für Jung und Alt ein unterhaltsames Programm mit verschiedenen Überraschungen. Die kostenlose Obstbar wird ebenfalls wieder geöffnet sein. Für erwachsene Begleitpersonen steht die "Bar zum Blauen Affen" auf der Galerie zur Verfügung. Wie immer wird sich ein bewährtes Team mit Kuchen, Krapfen, Kaffee, Bratwürsten und weiteren Getränken aller Art um das leibliche Wohl der Gäste kümmern. Aus Sicherheitsgründen und wegen des Schutzbodens in der Turnhalle dürfen keine Luftschlangensprays mitgebracht werden. red