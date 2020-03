Der "Wigalois" des Ritters Wirnt

Rainer Hammerich beschäftigt sich auf neue Weise mit dem großen Sohn der Stadt Gräfenberg, dem Ritter Wirnt. Der Artusroman "Wigalois" des Ritter-Dichters führt in die Welt des Mittelalters. Dort entdeckt man Lebensformen, die sich von den unsrigen völlig unterscheiden. Leider ist das Mittelhochdeutsche heute nicht mehr so vertraut, dass man Texte im Original lesen könnte. Dann würde der "Wigalois" in seiner gereimten Form noch viel mehr als großes künstlerisches Werk der Literatur bewusst werden, das bis heute Wissenschaftler in aller Welt beschäftigt. Rainer Hammerich möchte in einem Vortrag einen Beitrag dazu leisten, dass man nicht aufhört, sich mit Wirnts großem Werk zu beschäftigen. Zu diesem Vortrag sind Interessierte heute, Freitag, um 19 Uhr in den zweiten Stock des Bürgerhauses, Am Gesteiger 8, eingeladen. Der Eintritt ist frei. red