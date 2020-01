Der Wertstoffhof wird geschlossen

Aus betrieblichen Gründen ist der Wertstoffhof Pressig an den Samstagen, 11. und 18. Januar, geschlossen, ebenso der Wertstoffhof Teuschnitz am Samstag, 11. Januar. Die Bürger werden gebeten, in dringenden Fällen beim nächstgelegenen Wertstoffhof in Steinbach am Wald anzuliefern. Im Januar ist dieser am Donnerstag und Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16.30 Uhr sowie am Samstag von 8 bis 12 Uhr geöffnet. red