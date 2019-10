Der Wert der Kartoffel

Unter dem Motto "Kartoffel, die starke Knolle" veranstaltete der Gartenbauverein Hallerndorf ein Kartoffelprojekt für Kinder.

Auf einem Feld in Trailsdorf fand im April die Auftaktveranstaltung statt. Die circa 20 Kinder durften die Saatkartoffeln legen und hatten viel Freude bei der Schatzsuche. Selbstverständlich wurde auch viel Wissen rund um die Kartoffel gesammelt. Beim zweiten Treffen im Juni stand das gemeinsame Pflegen der heranwachsenden Kartoffelpflanzen auf dem Plan, und nun konnte endlich geerntet werden.

Die Kinder sammelten mit Begeisterung die Kartoffeln in ihr mit Kartoffeldruck farblich gestaltetes Baumwollsäckchen ein. Nach der Ernte gab es ein Kartoffelfeuer und der schöne Tag fand seinen Ausklang beim gemeinsamen Essen. Dabei stand die Kartoffel auf dem Speiseplan.

Ziel des Projektes war es, den Kindern den Wert der Kartoffel näherzubringen, den Anbau von Früchten erleb- und begreifbar zu machen. Ein Dankeschön des Veranstalters ging an die Volksbank Forchheim für die Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit des Gartenbauvereins in Höhe von 250 Euro, an den Biolandhof Nagengast für die Bereitstellung des Ackers und an Karlheinz Grüner und Georg Nagengast für das Legen und Roden der Kartoffeln. red