Der Werdegang

Angela Rothenwaldt Geboren 1969 in Gummersbach (Nordrhein-Westfalen). 1988 dort Abitur am städtischen Gymnasium. Studium an der Georg-August-Universität in Göttingen. 1996 Abschluss als Diplomhandelslehrerin in Wirtschaftswissenschaften und Deutsch. 1997 zunächst Seminarschule in Aschaffenburg. Im zweiten Jahr des Referendariats Versetzung an die Wirtschaftsschule Bad Neustadt. Seitdem dort Unterricht in den Wirtschaftsfächern und Deutsch. Von 2012 bis 2016 kommissarisch Mitarbeiterin in der Schulleitung. Ab September 2016 Mitarbeiterin in der Schulleitung als Systembetreuerin (EDV). Im Januar 2017 Ernennung zur Studiendirektorin. mdb