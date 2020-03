Der Weiße Ring hilft auch in der Zeit der zunehmenden Ausbreitung des Corona-Virus Opfern von Gewaltdelikten. Die Opferhilfe ist per Telefon oder E-Mail möglich. Publikumsverkehr ist bis auf Weiteres untersagt.

Das Telefon 116006 des Weißen Rings ist an sieben Tagen in der Woche jeweils von 7 bis 22 Uhr besetzt. Die Beratungsstelle in Forchheim ist unter Telefon 09545/509099 (AB) oder per E-Mail an mkavieth@t-online.de zu erreichen. Den Notruf bei sexualisierter Gewalt erreicht man über E-Mail (notruf@skf-bamberg.de) sowie telefonisch unter 0951/98687-30 (Dienstag von 9 bis 11 Uhr sowie Donnerstag von 9 bis 11 und 16 bis 18 Uhr). Weitere Hilfe bieten das Frauenhaus Bamberg, Telefon 0951/58280, und die Polizeiinspektionen Forchheim (09191/7090-0) und Ebermannstadt (09194/7388-0). red