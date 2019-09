Der "Weiße Ring" hilft

Auf Einladung von Bürgermeisterin Gertrud Bühl (FW) waren Katja Kaspar und Helmut Will, die im Landkreis Haßberge mit weiteren drei Mitarbeitern für den "Weißen Ring" tätig sind, zu Gast im Generationencafé in Breitbrunn.

Wie die Bürgermeisterin erklärte, betreut der Bürgerdienst der Gemeinde nicht nur hilfsbedürftige Senioren. "Alle drei Wochen gibt es im Generationencafé ein Treffen, wobei stets zu einem Thema gesprochen wird", sagte sie. Diesmal referierten der Außenstellenleiter des "Weißen Rings" im Landkreis, Helmut Will, und seine Kollegin Katja Kaspar. Der "Weiße Ring" ist eine bundesweit tätige Organisation, die Opfern von Straf- und Gewalttaten hilft und zur Seite steht. In Deutschland gebe es 420 Außenstellen, in denen über 3000 Frauen und Männer ehrenamtlich arbeiten, erklärte Will. "Hier im Landkreis Haßberge sind wir fünf Personen, die sich um Opfer, die Hilfe suchen, kümmern", sagte der Außenstellenleiter. Will zeigte die vielfältigen Hilfsmöglichkeiten des "Weißen Rings" auf, wobei das Gespräch mit Opfern und das Zuhören eine große Rolle spielten. "Für Opfer ist es wohltuend, wenn ihnen zugehört wird, ohne ihnen Vorwürfe zu machen." Ziel sei es, den Opfern so weit zu helfen, dass sie nach einer Straftat möglichst wieder ein selbstbestimmtes Leben führen können. "Das ist nicht einfach, vor allem wenn Opfer, meist nach Sexualstraftaten oder Misshandlungen, traumatisiert sind. In solchen Fällen ist es unabdingbar, dass sie sich von Traumatherapeuten behandeln lassen", so Will.

Gute Verbindung

Katja Kaspar schilderte: "Neben meinen Dienst als Krankenschwester bin ich auch Deeskalationstrainerin und ich bin auch ein bisschen stolz, dass es so etwas an den Haßberg-Kliniken gibt." Diese Arbeit lasse sich gut mit dem "Weißen Ring" verbinden, sagte sie. red