Der Wein in der Bibel ist das Thema

Zu einem Sommergottesdienst in der Kapelle von Schloss Callenberg lädt die Kirchengemeinde St. Matthäus Neuses ein. Er findet am Sonntag, 16. September, um 15.30 Uhr statt. Pfarrerin Margit Glöckner-Wenk predigt über das Thema Wein in der Bibel. Musikalisch gestaltet wird er von Arno Seifert am Klavier und Anja Seitz an der Gitarre, die Stücke barocker Komponisten spielen werden. red