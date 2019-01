Der Weg zur Sauna führt jetzt durch eine kleine Ausstellung

Mit einer kleinen Feier konnte nun der völlig neue künstlerisch gestaltete Saunabereich im Freizeit- und Familienbad Juramar nach längerer Bauzeit eröffnet werden. Dies hat sich die Stadt Pottenstein als Badbetreiber knapp 60 000 Euro kosten lassen.

Auffällig an der Wandgestaltung sind vor allem die Kunstwerke des bildenden Künstlers Heinz Volk aus Ebersdorf in der Marktgemeinde Dietenhofen, von dem bereits viele Kunstwerke in Pottenstein zu finden sind. Ziel sei es gewesen, erklärt Volk, der die letzten drei Monate ununterbrochen daran gearbeitet hatte, die Farben zum Klingen und Schwingen zu bringen. An den Wänden sollte dadurch eine sanfte, sahnige Wirkung der Farben, die ineinander verlaufen, erreicht werden. Gearbeitet hat er unter anderem mit atmungsaktiven Silikatfarben, die gegen Schimmelbefall und gut für die Luftfeuchtigkeit in einer Sauna sind.

Auch ganz neue Materialien und Farben, mit denen Volk zuvor noch nicht gearbeitet hatte, hat er verwendet. So zum Beispiel eine sogenannte Sumpfkalkfarbe. Alles Farben die sich selbst be- und entlüften. "Beim Material haben wir nicht aufs Geld geschaut, denn es soll ja wieder lange halten", sagt Volk.

Pottensteiner Motive

Die Wände im Vorraum zur neuen Sauna und dem neuen Saunarium hat er mit Pottensteiner Motiven bemalt. So erkennt man die Tropfsteine der bekannten Teufelshöhle ebenso wie die Innenstadt oder das Püttlachtal. Überall hängen außerdem Kunstwerke, die Volk der Stadt größtenteils gestiftet hat. So die bunten Schmetterlinge im Saunagang, das Bild "Frühling" in der Damenumkleide oder "Dürers Narrenschiff" in der Herrenumkleide. Oder im Ruheraum ein großes abstraktes Gemälde das er "Room to move", zu Deutsch "Raum in Bewegung nennt, das den geistigen und seelischen Raum des Menschen bewegen soll. Den kleinen Bistrobereich ziert ein ziemlich schrilles Bild auf dem auch die Juramar-Wasserratte, das Badmaskottchen, zu sehen ist. "Das ist der Bürgermeister", sagt Volk. Und der Tiger daneben der Bademeister. Wer die Löwendame auf diesem Bild ist, verrät der Künstler jedoch nicht.

Die bernsteinfarbenen und von innen beleuchteten Salzsteine in der neuen Sauna oder das ebenfalls von innen beleuchtete Bild des Barbarossadoms der Teufelshöhle im Saunarium sind wahre Hingucker, die einen Aha-Effekt auslösen. Der gesamte Saunabereich der Familiensauna ist somit zu einem einzigen Kunstwerk geworden. Rund 50 000 Euro haben die neue Sauna und das neue Saunarium gekostet, Volks Kunstwerke und seine künstlerische Wandgestaltung etwa 7500 Euro.