Die Sparkasse Forchheim bietet an vier Terminen einen Expertenvortrag zum Thema "Der Weg zum Wohneigentum" an. Welche Schritte sind nötig bis zur eigenen Immobilie? Soll ich bauen, kaufen oder mieten? Was muss ich jetzt unternehmen, um mir bald oder später eine Immobilie leisten zu können? Wie viel Eigenkapital sollte ich mitbringen? Die Referentin Regina Kordik vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband zeigt auf, wie man zu einer fundierten Entscheidung beim Thema Wohneigentum gelangt und Stolpersteine umgeht. Die Vorträge sind kostenfrei. Es wird um verbindliche Anmeldung unter sparkasse-forchheim.de/ anmeldung gebeten. Folgende Termine und Veranstaltungsorte im Landkreis Forchheim werden angeboten: Mittwoch, 29. Januar, 19 Uhr, Hauptgeschäftsstelle Sparkasse, Klosterstraße 14, Forchheim; Donnerstag, 30. Januar, 19 Uhr, Spiegelsaal im Sportheim, Jahnstraße 5, Effeltrich; Mittwoch, 5. Februar, 19 Uhr, Hotel "Sonne 29", Hauptstraße 29, Ebermannstadt; Donnerstag, 6. Februar, 19 Uhr, Pfarrsaal, Kirchplatz 4, Neunkirchen am Brand red