Der Weg zum Naturschutzwächter und dessen Aufgaben

Wie wird man Naturschutzwächter? Die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt Haßberge meldet interessierte Personen, die sich als Naturschutzwächter engagieren wollen, zur Ausbildung an der Bayerischen Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege in Laufen/ Salzach an. Um für ihre Aufgaben gut gerüstet zu sein, erhalten die Angehörigen der Naturschutzwacht dort eine intensive Ausbildung. In einem Prüfungsgespräch stellen sie ihre fachliche und menschliche Eignung unter Beweis. Danach werden sie als Mitglied der Naturschutzwacht vorerst für ein Jahr berufen und erhalten Ausweis und Abzeichen.Die Naturschutzwacht arbeitet ehrenamtlich für die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt Haßberge. Sie klärt auf, berät, ist Bindeglied zwischen Bevölkerung und Verwaltung und vermittelt Zusammenhänge in der Natur, wie die Behörde in der Kreisstadt Haßfurt weiter mitteilte. Die Naturschutzwacht führt interessierte Gruppen in die Natur, etwa Kindergärten und Schulklassen, fördert das Verständnis für Naturschutz und Landschaftspflege, erfasst und meldet den Behörden Veränderungen in der Natur und beteiligt sich aktiv an Artenschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen auf dem Gebiet des Landkreises Haßberge.