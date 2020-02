Der Weg zum Erfolg

Erfolgreich sein? Etwas Besonderes aus dem Leben machen? Das wollen doch irgendwie alle. Aber wie geht das und warum erreichen nur einige Menschen dieses Ziel? Tobias Beck hat dazu Antworten. Mit der grenzenlosen Begeisterungsfähigkeit eines Kindes gibt Tobias Beck am Donnerstag, 5. März, um 20 Uhr in der Erlanger Heinrich-Lades-Halle in seinem mitreißenden Bühnenprogramm "Unbox your Life" den Impuls, neu, kreativ und quer zu denken, versprechen die Veranstalter.

Beck zählt laut Pressetext zu den besten Rednern Europas und ist selbst erfolgreich als Führungskraft in einem Dax-Konzern, als Start-up-Gründer und Unternehmer. Der Hochschuldozent arbeitet als persönlicher Berater namhafter Wirtschaftsbosse und schulte bereits Hunderttausende auf seinen Seminaren. Im September 2019 wurde das erste Buch von Tobias Beck veröffentlicht. "Unbox your life" ist ein sehr humorvolles Buch darüber, wie wir unser volles Potenzial entfalten können. Und genau das bringt Beck auch auf die Bühne.

Alles dreht sich um die Frage "Was möchte ich aus meinem Leben machen?" und "Wie kann ich mich aus meinen Fesseln lösen, um noch glücklicher und erfolgreicher zu leben?" Dabei berichtet Beck über wahre und witzige Begebenheiten aus seinem Leben. Er klärt seine Zuhörer auf über "Bewohner" und andere Menschentypen. Er liefert Anleitungen, wie man sie erkennt und mit ihnen am besten umgeht. Und er hält dem Publikum dabei auch das ein oder andere Mal humorvoll einen Spiegel vor. Restkarten gibt es auf www.eventim.de. red