Der Weg von Elke Protzmann führt zu den FW

Elke Protzmann kehrt der CSU nach 36 Jahren Mitgliedschaft den Rücken. Es ist nicht das Ende ihrer kommunalpolitischen Arbeit. "Nach reiflicher Überlegung", wie sie in einer Mitteilung schreibt, wird sie diese Arbeit in Zukunft in den Reihen der Freien Wähler fortsetzen. Vorausgegangen ist dem Wechsel ein jahrelang schwelender Streit innerhalb des CSU-Ortsverbandes Neustadt. Dabei wurde der Ausschluss von Elke Protzmann aus der CSU-Fraktion im Stadtrat sogar zu einem Streitfall bis vor den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München. Dieser erklärte den Ausschluss als für nicht rechtens.

Neustadts Zweite Bürgermeisterin verschweigt in ihrer Mitteilung nicht die Gründe, die sie nach so langer Zeit in der CSU zu diesem Schritt bewegt haben: "Ich trete aus der CSU-Neustadt und ihrer Stadtratsfraktion aus. Meine menschlichen und politischen Erfahrungen seit September 2017 innerhalb der CSU-Neustadt sind die Ursache meiner Entscheidung. Die Einzelheiten sind der Öffentlichkeit weitgehend bekannt. Darüber hinaus wurde ich von Herrn Jürgen W. Heike und Herrn Walter Thamm bei der Staatsanwaltschaft Bayreuth angezeigt.Auf den Punkt gebracht: Das Politikverständnis einzelner Personen zielt primär auf Beschädigung Anderer. Das ist jedoch meine Sache nicht. Unberührt davon bleiben meine Freundschaften innerhalb der CSU in Neustadt und im Landkreis Coburg. Diese Freundschaften sind mir wichtig. Ich werde sie weiter pflegen. In den vergangenen zwei Jahren habe ich großen Zuspruch von Kolleginnen und Kollegen aus vielen politischen Gremien und auch von zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern aus Neustadt und aus dem Landkreis erfahren. Für diesen Zuspruch bedanke ich mich herzlich. Alle wissen, dass die Belange meiner Heimatstadt und die der Region bei mir immer im Vordergrund stehen. Von anderen Parteien und Fraktionen erhielt ich Angebote zur Mitarbeit und bei den nächsten Wahlen dort anzutreten. Diese Angebote ehren mich. Nach reiflicher Überlegung habe ich mit entschlossen meine weitere kommunalpolitische Arbeit in Neustadt und im Landkreis bei den Freien Wählern fortzusetzen", heißt es in ihrer Mitteilung wörtlich.

Auf Nachfrage zu ihrer Mitteilung räumt Elke Protzmann ein, dass ihr die Entscheidung nicht leicht gefallen sei. Sie habe Revue passieren lassen, was sie in den vergangen Jahren erlebt hat und dann entschieden, einen Schluss-Strich zu ziehen. Nicht aber unter ihre Arbeit in der Kommunalpolitik. "Ich habe weiter große Lust, mich für meine Stadt und den Landkreis zu engagieren, und ich musste einen Weg finden, das zu tun", sagt sie auf Nachfrage. Ein Weg, den ihr nun die Freien Wähler in der Stadt Neustadt und dem Landkreis Coburg öffnen - für die sie sich nach Angeboten auch aus anderen Parteien entschieden hat. Das Interesse der politischen Mitbewerber an Elke Protzmann kommt nicht von ungefähr: Die ehemalige Bezirksrätin holte bei der Kreistagswahl 2014 für die CSU 22 294 und damit die drittmeisten Stimmen. Mehr bekamen nur Rainer Mattern (25 968) und Jürgen W. Heike (25 880).

Eine Entscheidung, die Christian Gunsenheimer als Vorsitzenden des Kreisverbandes Coburg-Land der Freien Wähler besonders freut. "Es ehrt uns, dass sich jemand wie Elke Protzmann für uns entscheidet", sagt er auf Anfrage. Kenne er sie doch als "erfahrene und kompetente Kommunalpolitikerin". Gunsenheimer sieht Elke Protzmann als großer Verstärkung für die Kreistagsliste der Freien Wähler. Auf welchem Listenplatz er sie sieht, will er aber noch nicht sagen: "Natürlich gibt es einen Listenvorschlag des Vorstandes, aber es ist ein demokratischer Prozess, diese Liste bei der Nominierungsversammlung mit den Mitgliedern abzustimmen." Lange wird es bis zu einer Aufklärung aber nicht mehr dauern: Bereits am kommenden Sonntag findet um 10 Uhr im Restaurant der "Therme Natur" in Bad Rodach die Aufstellungsversammlung der Kreistagsliste der Freien Wähler statt.

Das sagt die CSU zum Wechsel

Der Coburger CSU-Kreisvorsitzende, Martin Mittag, hat gestern Nachmittag in einem Gespräch mit Elke Protzmann von ihrem Austritt aus der Partei erfahren. Am Abend gab es dann eine gemeinsame Stellungnahme von Martin Mittag und Rainer Mattern, dem Vorsitzenden der Fraktion von CSU und Landvolk im Kreistag. In dieser heißt es kurz: "Auch uns hat von Elke Protzmann die Meldung erreicht, in der sie ihren Austritt aus der CSU bekannt gibt. Diesen nehmen wir natürlich zu Kenntnis. Wir danken für die langjährige, gute Arbeit in verschiedenen Positionen innerhalb der Partei und als Mandatsträgerin. Wir wünschen Elke Protzmann für ihren weiteren persönlichen Lebensweg alles erdenklich Gute."

So was gab es schon mal

Wenn sie künftig in der Reihe der Freien Wähler im Kreistag sitzen wird, trifft Elke Protzmann auf einen alten und jetzt wieder neuen Parteifreund: Hans-Joachim Lieb aus Rödental. Der langjährige Stellvertreter des damaligen Landrats, Karl Zeitler, trat 2008 nach internen Querelen ebenfalls aus der CSU aus und wechselte zu den Freien Wählern.